路透引述我國軍方內部研究：中國軍演年燒6490億 窮兵黷武野心現形

中國官媒向其國內民眾大肆宣傳對台軍演（圖），但根據《路透》引述我國軍方報告，這些軍事恫嚇行動的背後，是年燒超過新台幣6490億元的驚人代價。（路透檔案照）

〔記者陳成良／台北報導〕國際媒體《路透》29日獨家報導，罕見引述並檢視台灣軍方內部研究，揭露中國去年在台海、東海、南海及西太平洋進行軍演的支出，估計高達人民幣1520億元（約新台幣6490億元），較2023年大增近四成。這份數據讓外界窺見中國極不透明的軍費流向，引發區域高度警戒。

根據《路透》檢視報告，中國戰機、轟炸機與無人機去年在相關海域共出動近1.2萬架次，累計飛行時數約3.7萬小時，較前年激增三成。海軍艦艇則出動超過8.6萬次，總航行時間突破200萬小時，年增幅達兩成。

南海活動最頻繁 台海佔近14%

報告指出，中國海軍去年34%的行動集中在南海，28%發生於東海，另有近14%進入敏感的台海。官員分析，北京正試圖將第一島鏈周邊的軍事存在「常態化」，藉此對台灣及周邊國家形成長期恫嚇。

花費佔中國軍費9% 相當於台灣國防預算四分之一

這份估算支出約佔中國去年官方公布國防預算的9%，高於2023年的7%。若以規模對比，相當於台灣2024年整體國防預算的四分之一。《路透》引述專家指出，雖然報告包含推算成分，但方法具可行性，可提供有價值的情報。

國防部回應《路透》時強調，中國持續的軍事擴張與灰色地帶挑釁，正嚴重破壞印太和平穩定；雖未正面回應花費估算，但強調將持續加強自我防衛。

《路透》指出，這份報告由台灣軍方撰寫，並經四名知情官員佐證。專家認為，它不僅揭示中國軍演花費驚人，更凸顯北京軍事擴張的速度與戰略意圖。

