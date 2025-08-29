中國軍力報告公佈 國防部：中國目標在2035年達到台海實質內海化

中國央視23日釋出一段影片，暗示福建號航艦將於9月解放軍閱兵時服役。（圖取自央視）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部今日公布115年度預算規劃書及中共軍力報告書，其中國防部在盤點中共建軍狀況中明示，中國依強軍思想發展，期望於2035年以前達成全面軍事現代化目標，並企圖掌握第二島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達成、「台海內海化」目的；而共軍也可能從原先的24浬襲擾，轉升級為從事針對性演習，並透過「由訓轉戰」、「由演轉戰」，達成封鎖及「反介入/區域拒止」（A2/AD）目的。

國防部今日公布「114年度中共軍力報告書」，內容盤點了最新一年度的中共軍力情勢，以及統整分析可能的對台威脅形式。面對中共建軍趨勢，報告書中言明，中國依習近平的「強軍思想發展，期於2035年以前達成全面軍事現代化目標。」透過機、艦直接逾越海峽中線，貼近本島24海浬線海域，並將演訓區域逐步擴展至我東部外海一帶，「企圖掌握第二島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達成『台海內海化』目的。」

報告書進一步說明，空軍為在2035年前，撥交殲-16、運-20等自製戰機並加速研發新世代戰機，建成擁有攻防兼備能力的戰略空軍，能對第二島鏈實施行動；火箭軍則擴編核彈部隊，進一步提升核反擊能力。至於海軍方面，中共「福建號」已以加快服役部署，配合艦載殲-35、殲-15T、新型預警機研製與測試，未來將協同遼寧號、山東號航艦組成遠洋作戰能力，其餘潛艦、水面艦也加速測試研建。

國防部今將115年度預算書，以及114年中共軍力報告書送達立法院。（記者劉宇捷攝）

