軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

C-130H運輸機性能升級預算仍列機密 新編35.6億建4座雙聯棚廠

2025/08/29 12:03

空軍實施「太武山三號」計畫，提升現役20架C-130型機性能。（資料照）空軍實施「太武山三號」計畫，提升現役20架C-130型機性能。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕115年度國防部預算今日已送達立委辦公室，其中空軍以「太武山三號」代號為名的C-130H運輸機性能升級預算，仍編列於機密預算尚未執行。不過，兵馬未到，糧草先行，空軍已於公開預算編列35億6400萬元預算，興建4座雙聯棚廠，供C-130停放。

根據預算書內容，為滿足C-130型機停儲、提升修護能量及作業安全，規劃於屏東基地內興建3座雙聯修護棚廠及1座雙聯警戒棚廠，供C-130型機停放，其中警戒棚廠可供警戒機於棚廠內執行飛行前、中、後檢查、裝備維修及彈藥裝填，有效提高機隊妥善及縮短任務執行時效。

該「C-130型機停機棚廠設施興建工程」預算，將分五年編列，自115年開始執行至119年度結束。

