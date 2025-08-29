陸軍增設「防空暨無人系統組」 海軍反潛航空部隊升至聯兵旅級

海軍今年升格的反潛航空指揮部，未來將提升為「聯兵旅級」單位，強化制海作戰效能。（中華民國海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍過去三年借鑑俄烏戰場發展，積極建構以無人機為首的新興不對稱戰力，同時盱衡印太局勢和中國軍事威脅，遂行戰備規劃；對此，國防部今（29）日送達立院的明（2026）年度五年兵力整建計畫指出，除空軍七聯隊升格、海陸部隊轉型外，未來還將針對已升格的海軍反潛航空指揮部提升為「聯兵旅級」單位，並在陸軍司令部下增「防空暨無人系統組」，強化空防作戰聯合和新興裝備的管制運用。

國防部表示，考量區域安全情勢，因應敵情威脅，前瞻未來作戰形態，透過國防資源分配、武器裝備籌獲期程、兵役制度調整、無人機等新式武器裝備獲（換）裝，已陸續完成空軍第七聯隊第四十五作戰隊編成、海軍陸戰隊六六旅戰車營、砲兵營分別轉型為無人機營及火力營、海軍反潛航空大隊提升至「聯兵旅級」，更銜為「海軍反潛航空指揮部」，及陸軍司令部新增「防空暨無人系統組」等國軍兵力結構調整案，以建置現代化、知識化及專業化優質部隊，發揮國軍組織編制效益。

為持續強化部隊整體作戰效能，提升國防戰力與全社會防衛韌性，藉由檢討主戰、守備與後備部隊的組織架構、編制規劃和裝備配賦，以「科技取代人力、火力取代傳統兵力」為原則，配合各式無人系統及人工智慧輔助決策等新興科技導入，有效降低人力負擔。

在主戰部隊方面，配合新式裝備陸續獲裝，同步檢討汰除老舊、不符未來戰場需求之裝備，並調整部隊編組人力，以具備遠距精準打擊及快速機動應援等能力；在守備及後備部隊方面，依各作戰區實際作戰場景需求、後備動員編管情形、戰力恢復限制與發揮需求等，檢討配賦各式裝備，並同步調整編組架構，以強化部隊機動與打擊能力，以建構防衛作戰可恃戰力。

為加強防空作戰效能，國防部未來5年將增設陸軍司令部「防空暨無人系統組」，加強新興兵力運用。（中華民國陸軍官方Facebook）

