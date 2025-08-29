115年度國防預算今放榜 E-2D預警機、近5萬架無人機等未列公開預算

E-2D預警機未見於明年度國防部公開預算。（取自諾格官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為強化防衛戰力，明年度國防支出高達9495億元，創下史上新高，國防部預算含括項目也受到外界高度關注。不過，檢視今天已送達立院方115年度國防部公開預算書，新增跨年度採購預算多為延續案，或者基礎建設，至於包括E-2D預警機、近5萬架「軍用商規」無人機等重大軍事投資案，都未見於公開預算書之中，是否納入機密預算，或編列於特別預算，尚待釐清。

國防部今日將明年度預算送至立法院，根據國防部明年度公開預算書顯示，明年度新增的主要跨年度採購案，包括海軍彈藥庫儲新整建案、軍醫局軍陣醫學創新育成大樓、行政無人機採購案，C-130運輸機停機棚整建工程等，都是基礎設施或輔助裝備。

請繼續往下閱讀...

至於外界關注，國防部計劃自明年起採購超過4萬8000架「軍用商規」無人機、E-2D預警機等，皆未見諸公開預算之列。

不過，由於政府計劃制定特別條例、編列特別預算，作為籌獲飛彈、無人機、主戰裝備等財源，因此，上述裝備是否納入特別預算之列，有待後續觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法