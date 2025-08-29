【影】烏克蘭締造戰爭史！FPV無人機首度成功打擊俄軍飛彈護衛艦

圖為俄羅斯海軍的「暴徒-M級」護衛艦（Buyan-M corvette）。烏克蘭日前首度以FPV無人機成功打擊同級艦艇，重創其雷達與船體。 （圖：俄羅斯海軍）



〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭再度以卓越的不對稱戰力，締造了現代海戰史的新篇章。根據烏克蘭軍聞媒體《Defense Express》報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）的特戰人員，於8月28日首次運用FPV（第一人稱視角）自殺式無人機，成功打擊了一艘俄羅斯黑海艦隊的「暴徒-M級」（Buyan-M）護衛艦，該艦為搭載「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的主力打擊平台。

這次歷史性的攻擊發生於亞速海的捷姆留克灣，烏軍操作員在超過350公里的極限距離外，成功對這艘俄軍護衛艦發動了精準突襲。

根據攻擊影片顯示，最令外界震驚的是，儘管該艘護衛艦已察覺威脅並 активно進行機動規避，但其艦上裝備、號稱能攔截無人機與巡弋飛彈的AK-630M2「二重奏」（Duet ）近迫防衛系統，在面對FPV無人機進逼時，竟「全程啞火、一砲未發」。報導直指，這套系統似乎無力應對任何威脅，暴露了俄國軍工的致命缺陷。

報導分析，目前難以斷定近防系統失能的確切原因，可能是其觀測與火控雷達無法有效追蹤小型無人機，也可能是火控系統本身存在問題。但無論如何，結果就是俄艦的防空網被徹底撕開，讓烏軍的無人機得以長驅直入。

這次成功的突襲，不僅造成該艦船體側面受損，更關鍵的是，直接摧毀了艦上的MR-352「實證」（Positiv）雷達系統。報導指出，這套雷達是艦艇偵測海上與空中目標的「眼睛」，其據報失能意味著該艦徹底「失明」，必須進入漫長的維修期，無法再有效執行發射「口徑」飛彈攻擊烏克蘭城市的任務。

由於「暴徒-M級」護衛艦是俄羅斯黑海艦隊與裏海艦隊的核心戰力，此次攻擊所揭示的防禦脆弱性，對整個俄國海軍無疑是一記沉重打擊，也再次證明了烏克蘭正以靈活、創新的不對稱戰術，持續改寫戰爭的規則。

