軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

灰色地帶衝突朝「混合戰行動」模式 「中共軍力報告」新增多項威脅

2025/08/29 12:47

灰色地帶衝突朝「混合戰行動」模式 「中共軍力報告」新增多項威脅國防部中共軍力報告指出，中共對我採取「灰色地帶」襲擾將結合「非軍事手段」
及「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁，持續對我威懾及消耗我國防力量。（美聯社資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部今日公布「114年中共軍力報告書」，盤點中共建軍及對台威脅狀況，相比去年可能的對台威脅態樣，今年特別再點名結合無人機、開設空域保留區、改變現有航線壓縮我空防預警時間，以及在國際公告「射擊訓練區」等說明；報告總結，灰色地帶襲擾將結合「非軍事手段」、「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁，持續對我威懾及消耗我國防力量。

軍力報告書點名的威脅態樣包括，用無人機與施放空飄氣球抵近本島24浬線或進入外、離島軍事要點，從事監偵、情蒐及襲擾。利用商船、貨輪、民兵船或特工人員，破壞我本島、外離島海底電纜等設備，切斷聯外通信網路。另外可能採偷渡或極端方式入境，從事滲透及情蒐，以掌握我巡邏、監偵罅隙及增加海防岸巡負荷。機、艦及海警、公務船舶或海上民兵施周邊及外、離島海域，從事專項巡查、巡邏或抵近我限制、禁止水域與24浬進行情蒐。

而報告書中特別新增說明了其他可能的威脅，包括取消M503航線由北向南航線飛行偏置措施，並啟用W121、W122、W123銜接航線由西向東航行，壓縮我空防預警處置時間。於臺灣海峽開設「空域保留區（Reserved Area）」，期間指管海、空兵力從事聯合戰備警巡或海空聯訓等戰訓任務，加大對臺軍事威懾。中共陸軍陸航旅、兩棲合成旅、遠火部隊常態於當面訓場實施實彈測考。

此外，中共海軍遠海長航編隊從事航訓也在去年列出的威脅內，但今年此部分另再新增說明，藉繞行我周邊海域時機透過國際海事頻道公告開設「射擊訓練區」，迫使我派遣兵力應對及擾亂民用船舶航行。綜上所述，中共企圖結合「非軍事手段」、「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁，持續對我威懾及消耗我國防力量。

