海軍港勤拖船預算出爐 原案7艘9.6億 新案第一階段2艘編8.5餘億預算

〔記者吳哲宇／台北報導〕海軍7艘「新式港勤拖船」延宕十餘年毫無進展，不僅被各方批評，監察院甚至罕見重批「一事無成」，揭露海軍以十幾年前採購標準修訂7艘9億6800萬2千元，而在今日送抵立院的115年度國防預算書中則顯示，海軍改採兩階段籌獲，第一階段籌購2艘，預算就編列8.5億餘元，更顯示當初決策錯誤之重。

海軍表示，海軍各港口勤務支援拖船均屆壽限，為確保艦艇任務執行及拖船人員作業安全，亟需購置3200匹以上馬力拖船，以維港勤作業順遂及人員安全。全案於108年核定，另於114年5月修訂，納入109-118年度編列，等於114年度以前的所耗金額全部打水漂。

根據預算書內容，海軍預計於118年前籌獲2艘拖船，計需8億5407萬元。其中109-113年度預算已執行892萬1千元，114-118年度則編列8億4493萬3千元。

國防部5月報告顯示，重新辦理商情公開徵求計有3家廠商提供報價，刻依商情資料辦理建案文件修訂，採分階段獲得，第一階段從籌獲數量7艘調整至2艘，俟第一階段完成獲裝後，續爭取獲賦預算於2031至2036年再行籌獲第二階段5艘。

監察院則揭露決策過程癥結，指出海軍在2016年規劃2019年起籌獲時，所依據拖船決標金額標準，卻是以2002年花蓮港務局籌獲1艘拖船之決標金額為準計算，兩者相距至少17年，金額卻僅增加1成。

