北測中心要變營、連級仿真對抗訓練場 陸軍明年起斥資66億花6年整建

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍在嚴峻敵情威脅下，持續強化部隊聯合作戰、小部隊獨立作戰能力。根據國防部明年度公開預算書顯示，陸軍明年起將編列66億1541萬元預算，明年起至2031年間進行「北測中心湖口訓場整建工程案」，藉此建構可仿真實戰、滿足營級與連級實兵對抗、兵種協同作戰的需求。

北區聯合測考中心是國軍部隊重要的實兵訓練場，包括特戰部隊的「地空整體作戰」、聯兵旅單位的基地訓練、進階訓練等，都在此處進行。為提升訓練成效，國防部明年度公開預算書揭露，陸軍司令部自明年起至2031年止，將編列66億1541萬元預算，執行「北測中心湖口訓場整建工程案」。

根據預算書陳述，陸軍明年將先執行841萬8千元，辦理專案管理決標、測量、鑑界、鑽探、基本設計等成果報告書提報審查。2027年起才開始基礎建設作業。2028年起則將整建戰鬥射擊靶場、自動化綜合靶場、反裝甲偵蒐狙擊訓練場、城鎮戰訓練場等設施。

國防部表示，北測中心的整建案，將著重於建構多功複合、全時自動、仿真實戰場景、全域監控功能的優質全方位訓場，使其可滿足具備營、連級部隊實兵對抗、陸空聯訓、兵種協同作戰訓練等功能。

