新「震海計畫」啟動確定 海軍1.4億合約設計下一代6000噸作戰艦

根據最新115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。圖為海軍過去公佈的新一代巡防艦示意圖及模型。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕賴清德總統22日前往宜蘭勗勉海軍一六八艦隊時宣示政府會支持下一代巡防艦等裝備獲得，代表「震海計畫」重啟，根據最新115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。

海軍表示，因應當前中共對我軍事威脅與東海、南海水域之海洋與島嶼爭議，故需建立6000噸級巡防艦，以執行遠海訓練、外島運補護航及維護海上交通線安全等任務，增加兵力運用彈性。

海軍指出，藉由委請國內專業單位執行下一代作戰艦合約設計作業，提供原型艦建造參考藍圖及建造需求規範，可大幅降低軟硬體投資成本，並藉由國外具信譽之實驗室執行船模試驗，確認設計規劃船型最適化。

海軍過去是以新一代飛彈巡防艦為稱，並以「震海計畫」為計畫代號，為我國國艦國造政策中重要的一環，新型飛彈巡防艦規劃搭載有如神盾系統的主動電子掃描陣列雷達（AESA），以及採用新一代艦用戰鬥系統、搭載「華陽」垂直發射系統的各式防空及反艦火力、雷達聲納事態感知系統等次系統。

不過，在中科院執行科研的陣列雷達部分，因海軍先行要求是研發被動陣列雷達，後又要求改為主動陣列雷達，中科院研製的被動陣列雷達體積噸位過大，海軍未予採用，後續又無解導致案件擱置。

但新型飛彈巡防艦的案子只是一度中止，並未取消。海軍司令部在去年11月悄悄的針對「下一代作戰艦艇合約設計案」進行資料公開徵求，在政府採購網中的說明，更明確宣布海軍預計於115年執行下一代作戰艦艇合約設計工作，請廠商依艦艇工作分類系統提出試製企劃書及款價。

