共軍灰襲來不停 國軍擬強化地面C5ISR系統、外購升級戰術數據鏈路

挪威陸軍的NASAMS系統。我國2024年購得3套後，最新五年兵力整建也透露後續採購規劃。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕中國解放軍近年運用軍演、戰備警巡遽增，更結合海警船、快艇等灰色地帶襲擾，嘗試箝制我國在台海周邊的對外運補、通聯管道，削弱我國防力量。為此，國防部最新五年兵力整建報告顯示，未來將延續「防衛固守、重層嚇阻」戰略，除結合無人機強化地面C5ISR系統、增設光纖備援機制，同時整合外購機動預警雷達、戰區通信系統，並尋求升級戰術數據鏈路，增進共同作戰圖像和指管情監偵，深化友盟互通。

國防部今（29）日送至立法院的明（2026）年度「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，因應中國正規、非正規軍事威脅和灰色地帶襲擾等威脅升高，最新兵整規劃將延續「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，以不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力、厚植灰色地帶應處能量4原則，結合AI、新興科技建構「多域拒止、韌性防衛」體系，保障國家及台海安全。

在國防自主12點籌建規劃項目方面，其中過半為執行中專案，如T112戰鬥步槍、新式訓場、軍校設施升級，以及海鯤潛艦後續艦、快速布雷艇後續艦，及天弓系列飛彈擴產暨性能提升等；此外，國軍也將著眼優化前進外科小組裝備、後備部隊衛勤裝備，同步提升戰場醫療演訓、戰備能量。

值得一提的是，為強化各類型部隊聯合作戰、通訊效能，國防部除將提升後備部隊通聯指管、補齊新式通信裝備，確保後備部隊戰力整合、發揮，更盱衡中國權宜輪事件，建置環島光纖備援機制，增加重要軍事設施及系統骨幹節點通信路徑，強化系統存活率；另一方面，國軍還將強化地面部隊C5ISR系統，整合無人機情監偵、目獲及攻擊任務運用，以利快速機動部署。

對美軍購方面，除海馬士、火山布雷系統、M1A2T戰車、人攜刺針防空飛彈外，新購的F-16 Block 70戰機、岸置魚叉反艦飛彈系統等軍備也持續交付中。

不過，國防部此類規劃中納入「新型攻擊遊蕩彈藥籌購，以及F-16戰機相關彈藥、莢艙需求，提升空中整體作戰能力。空防部分，國軍去（2024）年購得新型機動預警雷達後，後續也已規劃籌購愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈（NASAMS）系統，相互搭配建構高、中、低空層攔截能力，確保國土及重要防護目標安全。

籌購新一代戰術區域通信系統，以多層次、分散配置與備援能力，提高機動作戰指管時效，有效支援作戰任務。升級戰術數據鏈路系統，強化指管情監偵效能，提升共同作戰圖像，建立友盟互通性，發揮聯戰能力。

國軍新年度五年兵力整建規畫揭示，為強化部隊通聯、共同圖像和友軍互通性，將向美尋構戰術數據鏈路升級。圖為北約組織Link-22戰術資料鏈系統。（擷自北約"Link 22 Guidebook"）

