潛艦後續艦預算微調 但分年籌獲項量「涉及機敏不揭露」 

國造潛艦「海鯤號」正進行海測，海軍也計畫斥資2840億餘元，籌獲7艘後續艦。（資料照，台船提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為加強海軍水下戰力，除繼續進行「海鯤號」潛艦的海上測試，也著手建造7艘後續艦。比對國防部今、明兩年度的預算書可見，潛艦後續艦的總採購金額仍為2840億餘元，但部分明年預算額度挪至後年執行，還特別註明「分年籌獲項量涉及機敏，不予揭露」。

國防部去年宣布，海軍自今年至2038年執行「潛艦國造-第3階段後續艦籌建」一案，共計斥資2840億8080萬元，採購7艘潛艦後續艦，國防部今年度預算書顯示，明年度預算為175億餘元，後年為220億餘元。

不過，根據國防部今日送至立法院的明年度預算書顯示，此案明年將執行119億餘元，後年則執行276億餘元。代表國軍已將部分明年度預算額度，挪移至後年執行，其他年度的預算金額大致未變。

值得注意的是，國軍日前曾表示，7艘潛艦後續艦將分三批次，以「2艘、3艘、2艘」模式籌獲，但國防部明年度預算書特別註記，「分年籌獲項量因涉及機敏，不予揭露」。

