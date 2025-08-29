自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

潛艦後續艦預算微調 但分年籌獲項量「涉及機敏不揭露」 

2025/08/29 14:03

國造潛艦「海鯤號」正進行海測，海軍也計畫斥資2840億餘元，籌獲7艘後續艦。（資料照，台船提供）國造潛艦「海鯤號」正進行海測，海軍也計畫斥資2840億餘元，籌獲7艘後續艦。（資料照，台船提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為加強海軍水下戰力，除繼續進行「海鯤號」潛艦的海上測試，也著手建造7艘後續艦。比對國防部今、明兩年度的預算書可見，潛艦後續艦的總採購金額仍為2840億餘元，但部分明年預算額度挪至後年執行，還特別註明「分年籌獲項量涉及機敏，不予揭露」。

 國防部去年宣布，海軍自今年至2038年執行「潛艦國造-第3階段後續艦籌建」一案，共計斥資2840億8080萬元，採購7艘潛艦後續艦，國防部今年度預算書顯示，明年度預算為175億餘元，後年為220億餘元。

  不過，根據國防部今日送至立法院的明年度預算書顯示，此案明年將執行119億餘元，後年則執行276億餘元。代表國軍已將部分明年度預算額度，挪移至後年執行，其他年度的預算金額大致未變。

值得注意的是，國軍日前曾表示，7艘潛艦後續艦將分三批次，以「2艘、3艘、2艘」模式籌獲，但國防部明年度預算書特別註記，「分年籌獲項量因涉及機敏，不予揭露」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中