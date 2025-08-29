美軍無人艇群攻測試尷尬互撞 我國「快奇」群攻測試成績亮眼

美國海軍進行一場無人艇群攻測試時，發生2艘無人艇撞在一起的尷尬狀況。（翻攝自路透社網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍積極發展無人機、無人艇等各項無人載具，但美國海軍上月於加州外海，邀集民間廠商無人艇進行群攻測試時，竟發生「撞船」意外，一艘無人艇撞上另一艘艇後騰空飛起，隨後落海翻覆，外界研判，可能是無人艇系統與外部自主軟體的通訊失靈，導致人為錯誤、軟體故障等因素相互疊加釀禍，所幸未造成人員傷亡。

值此同時，台灣由中科院自主發展的「快奇無人艇」，以及發展的「無人機／艇海空聯合作戰」及群攻戰術，在8月中旬舉行的國軍精準彈藥射擊操演中得相當亮眼的成績，並且通過作戰測評。中科院此次成功展示了無人載具智慧化的相互感知、目標識別、自主決策及終端打擊等關鍵技術，與網狀（mesh）網路發揮協同控制、感知避碰、AI網管、創新等先進科技，可是國防自主及創新技術上的一大突破。

根據外媒《路透》報導，美國國防部為展示頂尖的自主無人艇演訓情形，美國海軍今年7月在加州外海進行一場測試會，不過，一艘無人艇軟體故障後，遭到另一艘無人艇撞擊右舷，前者騰空飛起飛越後者甲板，隨即落海翻覆。

這篇報導指，這起事件涉及Saronic、BlackSea Technologies兩家廠商，但美國海軍與這兩家廠商皆拒絕發表評論。

在此之前，也有網站揭露，1艘BlackSea無人艇在被拖曳時突然加速，導致支援船隻翻覆，船長被拋入海中，所幸獲救且無大礙。這也是美國海軍推動無人艦艇的過程中，接連遭致的挫折之一。

中科院配置高性能炸藥的「快奇」攻擊型無人艇確定通過包括群攻在內的作戰測評，明年就可進入量產階段。圖為本報先前拍攝到快奇艇身上方裝設「勁蜂」無人機發射筒，前方還裝載具武裝的FPV無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

