日本提出破紀錄1.82兆國防預算 部分用於擴充無人機戰力

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本防衛省今（29）日提出創紀錄的8.8兆日圓（約台幣1.82兆元）國防預算申請，部分用於大幅擴充無人機武器庫，以應對「安全環境日益嚴峻」的局勢。

根據法新社報導，防衛省於29日針對自明年4月1日開始的下一財政年度，提出8.8兆日圓的預算申請。這一金額超越了日本本財政年度（截至2026年3月）的8.7兆日圓（約台幣1.8兆元）歷史紀錄。

日本防衛省預算申請要求將各類無人機支出增加為2倍，達到3130億日圓（約台幣649.5億元）。防衛省公布的計畫顯示，考慮使用無人機來加強其名為「SHIELD」的沿海防禦系統。

日本防衛省指出，在最壞情況下，即敵軍攻勢繞過日本前端的防衛線時，「SHIELD」系統有望在靠近陸地的地方阻擋入侵行動。

日本希望「SHIELD」系統能在2028年3月前完工，但目前尚不清楚它將連接到日本海岸線的哪一段。

事實上日本近年來逐步擺脫嚴格的和平主義立場，開始發展「反擊能力」，並將軍費支出翻倍至國內生產總值（GDP）的2%。

二戰日本廣島與長崎遭美國原子彈轟炸事件過後，日本憲法仍限制其軍事能力僅用於表面上的防禦措施。但1位不具名的防衛省官員在東京告訴記者，此次預算增加反映出日本周遭「安全環境的急劇惡化」。

