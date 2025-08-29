自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

軍力報告示警：中國核彈數量2030年恐破千枚、極音速飛彈換裝中

2025/08/29 15:44

國防部今日公布的「中國軍力報告」特別說明，解放軍極音速飛彈正替換傳統飛彈，並引述美方資料示警，截至2030年，中國核彈頭數量將突破1000枚。（路透社資料照）國防部今日公布的「中國軍力報告」特別說明，解放軍極音速飛彈正替換傳統飛彈，並引述美方資料示警，截至2030年，中國核彈頭數量將突破1000枚。（路透社資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著中共持續加大軍事投資，國防部在今日公布的「114年中共軍力報告書」中，盤點了中共各軍種的建軍狀況，其中在火箭軍及軍事航天部分，相比去年更特別說明，東風17、東風26型極音速飛彈已在換裝中、北斗衛星系統也已進入第3代，同時也引述美方報告稱，中國已擁有超過600枚核彈頭，預計2030年將會突破1000枚大關。

依國防部「中共軍力報告書」公布的中共各軍種建軍概況，中共火箭軍及軍事航天科技方面，有別於去年新增非常詳盡的說明。報告點出，解放軍汰除東風11、東風15及東風21等舊型短、中程彈道飛彈，並持續換裝東風17及東風26等新型極音速飛彈，同時加速研製東風31洲際彈道飛彈，並包含研改成豎井式飛彈，提升精準打擊及飛彈突防能力。

同時，中共也加速新型反艦彈道飛彈與極音速飛彈的列裝，以擴大第二島鏈內火力打擊與抗擊外國軍隊的能力。此外，核彈部分報告書也引述美國去（2024）年公布的《中共軍事與安全發展》（Military and Security Developments Involving the People's Republic of China），書中示警，中共已擁有超過600枚核彈頭，估計於2030年核彈頭數量將超過1000枚，並完成戰備部署，可提升核反擊能力。

至於軍事航天方面，對於現在戰爭相當重要的定位導航系統，「北斗衛星」目前已發展至第三代，能提供全時、精確定位及導航，強化聯戰指管及精準打擊等能力；而目標觀測方面，解放軍部署了新一代「遙感、高分、天繪」對地觀測系列衛星，並運用民間「吉林、泰景、四維高景」等系列衛星，強化軍事目標監控與動態掌握。

