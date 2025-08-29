【影】「安靜不表示我們沈默」 海軍漢光影片 艦載型無人機首亮相

海軍影片首次亮相艦載型監偵無人機起降於軍艦甲板，官兵操作無人機感知海域狀況。（圖取自海軍臉書）

〔記者吳哲宇／台北報導〕今年度漢光演習陸上兵力見軍率最高，海軍今日於臉書發布漢光演習全程紀實紀錄片，表示「安靜不表示我們沈默，行動是最真實的語言」，呈現從海上機動、支隊指揮權轉移等海上作戰全部過程。影片中並首次亮相艦載型監偵無人機起降於軍艦甲板，官兵操作無人機感知海域狀況。

影片分為海上兵力及陸上兵力兩部分，呈現漢光演習進程，海上兵力首先進行海上機動轉移大型軍艦疏泊，同時進行水雷整備、陸軍海龍艇戒護布雷艇水雷施放。另外，海巡兵力也啟動平戰轉換機制，掛載雄風飛彈；各外海支隊兵力進行指揮權轉移、聯合反封鎖等。期間，輕快兵力於海上攻擊後回港實施再戰整補，外海水面作戰支隊則由補給艦再整補。

陸上兵力則於演習伊始，進行機動飛彈車進駐戰力保存及防護，銳鳶無人機及陸用型監偵無人機進行海域覺知，官兵駕駛小艇出海反掃雷破障、機動飛彈車進入戰術位置放列。海軍陸戰隊官兵操作監偵型無人機進行海域、戰場覺知，進行聯外道路阻絕等。

值得一提的是，影片也呈現軍艦官兵於外海操作艦載型監偵無人機進行海域覺知，官兵於機庫中拿出無人機並現場組裝，掛載任務所需裝備後於甲板起飛，並於夜晚返航甲板降落。不僅首次亮相艦載型監偵無人機，也展現其日、夜視野偵蒐能力。

