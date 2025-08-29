空軍NASAMS飛彈系統預算機密轉公開 「第一階段」註記留增購伏筆

圖為西班牙2023年部署至愛沙尼亞的NASAMS防空飛彈系統。（北約組織盟軍空中司令部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕為反制共軍以巡弋飛彈、無人機等低空火力打擊我國機場和關鍵基礎設施，國防部去（2024）年向美籌購3套「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），首批系統預計今（2025）年抵台，強化首都空防。隨著全案底定，增購的空間也持續討論中，而明年的國防預算中，已可見前述軍購案金額和期程，不過，該案名稱末尾「第一階段」的註解，似乎暗喻著日後再行增購的「伏筆」。

國防部今（29）日送交立法院的預算書寫道，空軍原編入機密預算的「國家先進地對空防空飛彈系統」採購案，在美方公告軍售後已轉為公開，根據規劃，該案自2024至2030年間編列新台幣357億4749萬1千元經費購入系統雷達、發射系統和飛彈等主、次裝備；惟實際交運品項、數量涉及機密，軍方「不予揭露」。

值得一提的是，此次NASAMS採購案轉公開後，名稱末尾寫有「第一階段」註記，與最新的「五年兵力整建及施政計畫報告」敘述相符；也隱喻著全案後續有望衍生「第二階段」採購，進一步使防禦範圍擴及該案計畫必要性中提及的「海軍港口、雷達站」等固定據點，以及中、長程防空部隊、戰管雷達等機動標的。

由美國、挪威聯合開發的NASAMS防空飛彈系統，可共用我空軍戰機掛載的AIM-9X「響尾蛇」和AIM-120等短、中程飛彈，有效反制敵機、巡弋飛彈等空中威脅，維護領空安全。

根據政府公開資訊，我國去年向美購得3套同型系統後，後續附帶的2款新型防空雷達、彈藥也已在今年初決標，未來十年內將執行完畢，而部署地點則落在新北市淡水區、台北市松山區兩處，強化首都圈防務；首套同型系統有望今年底前抵台，加速建構先進重層防禦體系。

