美同意售烏3350枚「增程攻擊彈藥」 可GPS導引、射程逾數百公里

〔記者陳治程／台北報導〕美國國防安全合作局（DSCA）當地時間昨（28）日宣布，美國國務院現已同意對烏克蘭出售逾3千枚的空射巡弋飛彈和相關設備，並進入「知會國會」（notifying Congress）程序，初步估價達到8億2500萬美元（約新台幣249.06億元）。

根據DSCA公告內容，這筆軍售案主要包含3350枚「增程攻擊彈藥」（Extended Range Attack Munition, ERAM），並配有同數量的GPS導引套件、電戰防干擾模組，加上相關零備料件、官方軟／硬體技術支援等，全案粗估金額價值8.25億美元。

該公告進一步指出，此軍售案將增進在歐洲地區夥伴國的政治穩定和經濟發展，以滿足美國的外交政策及國家安全目標」。此外，該案雖已獲美國國務院同意，但實際出售與否仍取決於美國國會表決情形，以及和基輔當局協商、簽約的結果。

路透社今（29）日報導指出，此次擬對烏潛在軍售的3350枚增程攻擊彈藥中，其中一家製造商成員提供的飛彈射程可達「數百英里」；知情人士表示，這次潛在軍售資金由丹麥、挪威及荷蘭透過「快速啟動」（Jump Start）計畫共同支應，並有美國對外軍事融資計畫額外提供資金。

基輔今天遭到俄羅斯大規模襲擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早表示，基輔已從歐洲盟友獲得15億美元資金，用於購買美國武器，並稱這項機制「真正強化我們的防禦力」。

