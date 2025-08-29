避免軍備採購延宕 國軍「五管齊下」緊盯武獲進度

圖為陸軍58砲指部的海馬士多管火箭系統發射車。（國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕現代戰場變化快速，在俄烏戰爭催化下，無人機大量部署、大量消耗的情境衝擊現有武獲體系，相似狀況也出現在我國近年對美軍購中。國防部最新的五年兵力整建報告指出，未來除將透過「國防創新小組」持續引進成熟前沿科技，也將放寬1至3級軍用商規無人機籌購規範，提升不對稱戰力，更要「五管齊下」緊盯軍購進度。

國防部表示，因應「國防創新小組」（DIO）成立，後續年度將編列相關預算，協助單位快速籌獲創新技術成熟產品、執行系統整合與採購小批量實施測試等，並協助部隊接觸，建立防衛作戰的不對稱優勢。

此外，考量軍用商規1至3級無人飛行載具、電子產品等屬市場成熟技術，加上有定期更新換代其軟（硬）體之需求，符合現代化戰場高戰（訓）耗特性，若有迫切性需求，則視國防財力裕度檢討預算籌購，俾型塑現代化戰場優勢。

對美軍購方面，國防部強調，為因應敵情威脅變化，後續將依實需靈活修調聯合戰力規劃與五年兵力整建計畫，並提前向美遞交發價書需求信函，以縮短新式武器獲裝期程，快速提升戰力，滿足作戰需求。

針對軍購作業管理，國防部表示，對美軍購案自簽署發價書後，將由美方成立專案辦公室，與各軍種建案單位共同管制軍購案執行。

為確保軍投預算運用符合效益，國防部規劃以「監審作業整合團隊工作會議」（WIPT）、「專案管理審查會」（PMR）及年度財力輔訪等機制，制各軍購案依實際執行進度修訂付款期程，核編次年度所需預算，強化專案管控職責，降低預算保留風險並督促美方依約交裝。

另針對各重大軍購案，國防部要求派遣駐廠聯絡官，並依各案發價書重要節點，明訂駐廠人員專管職責，確實稽核產製進度與品質，於第一線即時掌握與反應武器裝備生產及測試狀況，遇有造成交運延宕風險事件立即回報，並透過台美專案管制會議適時妥處。

我國2019年購得的F-16C/D Block 70戰機，是近年重大對美軍購案中期程延宕較大者。（國防部官方Facebook）

