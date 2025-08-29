日本加強西南群島防禦 明年在熊本部署首款國產長程飛彈

「12式反艦飛彈增程改良型」7月在澳洲「護身軍刀2025」多國聯合演習亮相。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本防衛省29日宣布，開發中的國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，預計明年3月左右部署在九州熊本市的陸上自衛隊健軍駐地。防衛省還透露，另一款長程飛彈計畫在2026年部署至北海道及宮崎縣的部隊。

日本《共同社》報導，「12式陸基反艦飛彈增程改良型」是針對敵軍基地發動攻擊進行反擊的首款國產長程飛彈，可攻擊逼近日本的敵方艦艇或他國飛彈基地。部署在健軍駐地的是從車載發射台發射的陸基型，將由第5地對艦飛彈連隊負責運用。防衛省說，「強化西南地區的防衛力是緊要課題，因此決定在此處部署」。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，防衛省計畫推進「12式陸基反艦飛彈增程改良型」量產，2027年靜岡縣富士駐地教育部隊也將引進部署，且為了在各地運用，此處也將作為隊員培訓基地。防衛省表示，其他的部署地點尚未確定，但政府相關人士透露，擁有飛彈連隊的大分縣湯布院駐地等也在考慮之列。

「12式反艦飛彈增程改良型」還包括從艦艇發射的海基型和從飛機發射的空基型，預計都將提前到2027年進行部署。海基將部署在以橫須賀為母港的海上自衛隊護衛艦「照月號」上，茨城縣航空自衛隊百里基地的F-2戰機性能提升型則將引入空基。防衛省還透露，另一款長程飛彈計畫將在2026年部署至北海道及宮崎縣的部隊。

然而，針對長程飛彈部署，有觀點指出部署地成為攻擊目標的風險將上升，對其違背專守防衛理念的擔憂也根深蒂固。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法