烏克蘭偵察艦「辛菲洛普號」遭俄無人艇炸沉畫面曝 至少2船員身亡

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部昨（28日）聲稱，俄軍以無人艇成功擊沉烏克蘭海軍偵察艦辛菲洛普號（Simferopol），烏克蘭海軍發言人普列騰丘克（Dmytro Pletenchuk）今（29日）證實，辛菲洛普號確實遭遇攻擊，且船上乘員至少有2人死亡。

《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報導，普列騰丘克指出，辛菲洛普號遇襲後，數名船員受傷或下落不明，搜查行動正在進行中，他補充說：「但從昨日以來，大多數船員都安全了。」但沒有給出時間地點等資訊。

俄羅斯國防部昨日發布影片稱，俄軍一艘無人艇在多瑙河三角洲附近，襲擊了辛菲洛普號，導致辛菲洛普號沉沒。

當被問及辛菲洛普號是否已沉沒時，普列騰丘克回應說，他「無法證實這方面的資訊」。

辛菲洛普號是烏克蘭海軍拉古納級（Laguna-class）偵察艦，2019年下水，2021年正式服役。

