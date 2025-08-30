獨家》美軍RC-135偵察機現身台灣西南空域 共軍還嗆聲「後果自負」

圖為美國空軍的RC-135偵察機，隸屬空軍遠征偵察第763中隊。（美軍DVIDS網站）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕美中兩國貿易戰火未熄，軍事角力更趨白熱化！今（30）日上午，一架疑似美軍RC-135偵察機現身台灣西南空域，在台海與中國領空間敏感地帶盤旋，挑動中國神經。

根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，解放軍空軍隨即出動戰機，廣播驅離，語氣霸道強硬，先是質問：「我是中國空軍，你已進入我毗鄰區，請表明你的意圖！」隨後更嗆聲：「你已進入我國領土，立即離開，否則後果自負！」此舉充分展現中國在台海問題上的蠻橫姿態。

美軍RC-135偵察機以電子情報蒐集聞名，長期在台海周邊執行任務，屢屢逼近中國沿海，測試其防空底線。今日盤旋西南空域，距離中國領海基線極近，顯然是有意挑戰中國的軍事敏感區。共軍過去除廣播驅離外，據傳還出動殲-11、殲-16戰機攔截，試圖以武力宣示主權。然而，美軍一貫主張國際空域航行自由，對共軍警告置若罔聞，凸顯中美在台海的緊張對峙。

中國近年頻頻以軍機擾台，動輒數十架次侵入我國防空識別區（ADIZ），對台灣施加軍事壓力，卻對美軍偵察機的抵近行動僅能以廣播嗆聲，暴露其色厲內荏的本質。軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，中國雖以強硬言辭掩飾，但面對美軍先進偵察機的挑戰，其實際反制能力有限，徒顯霸道姿態。

粉專認為，台海局勢持續升溫，中國軍事動作頻繁，企圖以霸權心態威懾周邊國家。然而，美軍RC-135的出現，不僅展現美國對台海穩定的承諾，也戳破中國虛張聲勢的假面。面對中國的「後果自負」威脅，國際社會應更加警惕其擴張野心，共同捍衛印太地區的和平與自由。

美軍機當時在台海周邊。（軍事粉專Taiwan Adiz提供）

