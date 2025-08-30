國軍員額明年增3名中將 濱指部指揮官上榜、防空部中將副指揮官有望

國防部明年度預算書顯示，國軍明年將新增3個中將預算員額，剛好滿足海軍新成立的濱海作戰指揮部指揮官需求。圖為海鋒大隊操作雄風三型飛彈情形。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應防衛實需調整編制，部隊將領層級隨之調整。根據國防部明年度公開預算書顯示，國軍明年中將的預算員額，將自今年的57人增至60人，除了明年新成立的海軍濱海作戰指揮部，指揮官確定由中將接任外，編制逐漸擴大的空軍防空暨飛彈指揮部，是否將設一席中將副指揮官，值得繼續觀察。

國防部115年度預算書顯示，主計局編列明年度攸關薪俸、加給的各階級官兵預算員額，115年度的中將預算員額將達60人，比起今年度的57人還要多3人，代表未來國軍部隊將有新增3位中將的空間；上將、少將則維持7人、244人。

至於新增3位中將員額的可能安排，據了解，由於海軍濱海作戰指揮部將於明年元旦成立，成為陸基反艦飛彈部隊、「光華六號」飛彈快艇、海軍雷達部隊的上級單位，且隨著精進版「雄風二型」、「雄風三型增程型」飛彈、對美軍購魚叉飛彈，將於未來數年陸續獲得，部隊規模可能居海軍之冠，因此由中將接任指揮官並無懸念。

原屬海軍艦指部的光華六號飛彈快艇，將納入海軍濱海作戰指揮部。（資料照）值得注意的是，濱指部新增中、少將員額應有10席左右，但由於明年度少將預算員額未增加，代表部分少將編缺，將自其他單位挪移。

除了海軍濱海作戰指揮部，空軍防空暨飛彈指揮部目前編制為一位中將指揮官丶兩位少將副指揮官，將逐步獲得愛國者增程型飛彈、天弓四型防空飛彈，以及多種精準反制彈藥，為滿足戰備需求，未來是否比照空軍作戰指揮部模式（指揮官為中將丶兩席副指揮官為一中將丶一少將）設一席中將副指揮官，後續值得觀察。

