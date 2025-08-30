增程雄三飛彈漢光操演影片曝光 射程400公里讓共艦挫咧等

海軍昨天發佈漢光操演影片，赫然出現增程型雄三飛彈及機動發射車組的身影，參與今年的漢光演習，並且在夜間進行放列備戰演練。（圖:取自海軍發佈漢光操演影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕今年漢光41號演習期間，增程型雄三飛彈及機動飛彈車驚鴻亮相，代表這款射程可達400公里的超音速反艦飛彈已服役加入戰備，增程型雄三飛彈及機動飛彈車雖然仍無緣參與9月舉行的台北國際航太暨國防展，但是海軍昨天公佈的漢光操演影片中，赫然出現增程型雄三飛彈及機動飛彈車的巨大身影，而且是日間及夜間都在進行放列演練。

海軍「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

總統賴清德今年7月15日前往新北八里視導國防部「漢光41號」實兵演習時，本報獨家拍攝到由海鋒大隊操作的「雄三增程型」反艦飛彈發射車，此時是白天的情影。（資料照，記者方瑋立攝）

軍方人士今天指出，為強化第一島鏈的防衛戰力，防止共軍艦艇勢力穿透第一島鏈，除了我國已服役的國造雄風反艦飛彈最大射程已拉高到400公里，日本防衛省29日宣布，開發中的國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程目標是可達1000公里，預計明年3月左右部署在九州熊本市的陸上自衛隊駐地。另在菲律賓方面，美國軍方去年4月為配合與菲律賓聯合軍演，將陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）部署在菲國北部，若搭載戰斧巡弋飛彈，射程依型號而異約可達1300 至2500 公里。

軍方人士說，台灣跟日本丶台灣與駐菲美軍之間，已經形成射程交織的火力防護/攻擊網，共軍艦隊想要突穿反艦飛彈火力網，不是一件很容易的事，而且必然會造成共軍艦隊的重大戰損，為增加我國反艦飛彈的戰備及庫儲數量，包括雄二丶雄三及增程雄三飛彈都還在持續量產當中，數量及威力都足以有效嚇阻共軍的軍力威脅。

根據總統府發布的影片，國防部放列雄二（右前）、雄三（左後）反艦飛彈發射車。（擷取自總統府影片）

