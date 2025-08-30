美再批准近百億的「星鏈」擴充、「愛國者」飛彈維護 解烏燃眉之急

美國國防安全合作局（DSCA）29日再批准烏克蘭軍售案，分別包括1.791億美元的愛國者防空系統維護案，及價值1.5億美元的星鏈衛星擴充服務。（圖片來源:空軍司令部提供、Telegram/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國在同意出售3350枚「增程攻擊彈藥」至烏克蘭後，緊接29日又再批准烏克蘭的請求，分別可執行1.791億美元的愛國者防空系統維護案，及價值1.5億美元的星鏈（Starlink）衛星擴充服務。本月稍早，烏克蘭已從歐洲盟友獲得了15億美元的資金，用於購買美國武器，澤倫斯基稱這項機制「真正強化我們的防禦力」。

根據美國國防安全合作局（DSCA）29日的最新公告，美國國務院已批准向烏克蘭出售「愛國者」防空飛彈系統的維持案及相關設備，估計成本為1.791億美元（約60億新台幣）。包括機密和非機密的軟體更新、系統修改和相關修改套件、通訊設備、退貨服務，以及承包商技術援助等。

有鑑於俄國航空器的持續威脅，烏克蘭日前向外界呼籲極需擴充愛國者飛彈系統。DSCA表示，維修軍售將進一步增強烏克蘭的防空能力，美國政府需要派遣5名代表和15名承包商代表前往美國歐洲司令部，以支援培訓和定期會議。

此外，美國國務院也批准了向烏克蘭出售「星鏈」終端衛星通訊擴充服務及相關設備，預計價值1.5億美元（約45億新台幣）。當中包括美國政府和承包商的工程、技術和後勤支援服務，以及其他相關的後勤和專案支援等。

DSCA表示，這項擬議的軍售將進一步增強烏克蘭執行自衛和區域安全任務的能力，使其得應對當前和未來的威脅。美國政府或承包商代表無需向烏克蘭派遣任何額外的技術人員。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早才表示，基輔已從歐洲盟友獲得15億美元（約450億新台幣）資金，用於購買美國武器，並稱這項機制「真正強化我們的防禦力」。而本次的兩項烏克蘭軍售案總價值達3.291億美元（約98.7億新台幣）。

