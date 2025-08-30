強化烏克蘭不對稱戰力！美援ERAM飛彈 主打低成本、大量與增程

圖為美國新軍援烏克蘭的「增程攻擊彈藥」（ERAM）飛彈。此款「迷你巡弋飛彈」主打低成本與可大量生產，旨在強化烏克蘭在長期消耗戰中的不對稱打擊戰力。（圖：Creative Common）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕師法現代消耗戰的殘酷經驗，美國正為烏克蘭量身打造一款能「以量取勝」的不對稱打擊利器。根據美國《商業內幕》（Business Insider）報導，美國國務院28日宣布，已批准向烏克蘭出售3350枚新型的「增程攻擊彈藥」（ERAM），旨在為基輔提供一款低成本、可大量生產且具備長程打擊能力的精準飛彈，以強化其在長期戰爭中的持久作戰韌性。

這筆價值約8.5億美元 （約新台幣260億元）軍售案，象徵著五角大廈的思維轉變。這款被外界視為「迷你巡弋飛彈」的ERAM，是拜登政府時期便已啟動的研發計畫，其核心目標，就是為基輔提供一款能大量生產的低成本、長程精準彈藥，以回應戰爭演變為長期消耗戰的殘酷現實。

請繼續往下閱讀...

師法消耗戰經驗 「以量取勝」成新顯學

根據美國空軍先前的招標資訊，ERAM的射程約460公里，能攜帶500磅的彈頭，可由F-16等戰機發射攻擊地面目標。雖然其威力遠遜於美軍現役的「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）等重型巡弋飛彈，但其最大的優勢在於，承包商被要求必須具備在2年內，達到年產至少1000枚的生產能力。

報導分析，這場戰爭已日益證明，單靠彈藥的品質並不足以取勝，龐大的「數量」才能支撐起一場現代消耗戰。獲得超過3000枚的增程飛彈，將大幅深化烏克蘭打擊俄軍關鍵資產與陣地的能力。

軍援附帶「緊箍咒」？恐無法攻擊俄國本土

然而，這份大禮可能附帶了「緊箍咒」。報導指出，由於ERAM依賴美國製的導引與抗干擾系統，華府可能藉此限制烏克蘭使用該飛彈攻擊俄羅斯本土的目標。

此舉也凸顯了川普政府對烏政策的矛盾。就在川普積極推動與普廷、澤倫斯基舉行三方和談之際，《華爾街日報》日前才披露，五角大廈自春末以來，已持續阻止烏克蘭使用「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）攻擊俄國境內目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法