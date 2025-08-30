彈藥不再省著打 雷霆2000火箭彈採購預算二階段大增4.6倍！

雷霆2000多管火箭系統是防衛作戰殲敵的重要火力，相比「海馬斯」精準度與打擊距離略差，但卻可裝載比「海馬斯」更多枚火箭彈，執行面域攻擊。（圖片擷自中科院／本報製圖）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部長顧立雄力求讓國軍於2027年達到「高戰備」目標，積極採購彈藥、建設國防基礎設施。根據最新115年度國防部預算書，陸軍司令部接續開啟「雷霆2000高爆火箭彈（MK-30及MK-45）第二階段」委製案，編列預算達83億餘元，是第一階段的4.6倍之多。

陸軍採購雷霆2000火箭彈第二階段，自115年執行至121年，編列預算達83億1508萬8千元；而第一階段從113年執行至115年，則編列18億354萬2千元，算下來第二階段預算是第一階段的4.6倍。

而本次採購的MK-30，彈藥口徑為182公厘，彈體全長3.9公尺，最大射程為30公里，可選擇使用鋼珠高爆戰鬥部或人員/軟性目標（AP/AM）雙用戰鬥部，其中鋼珠高爆戰鬥部籌載18300枚直徑8公厘鋼珠，單發最大人員殺傷半徑約100公尺；至於AP/AM彈頭內部則搭載數百枚雙效彈頭，每個雙效彈頭在彈道終端採用螺旋軌跡飛行並大量散佈鋼質破片，能在目標區上空散爆，足以貫穿8到10公分厚的裝甲，其威力也完全足以重創敵方登陸艦艇。裝備MK-30發射器時可攜帶27枚MK-30。

MK-45的口徑則比MK-30進一步放大到227公厘，彈長4.021公尺，重305kg，最大射程延長至45km，配備比MK-30更大的鋼珠高爆戰鬥部與雙用殺傷戰鬥部。MK-45的鋼珠高爆戰鬥部擁有25000枚鋼珠，殺傷範圍更廣；而雙用殺傷戰鬥部可裝備518枚雙效彈頭。裝備MK-45發射器時可搭載12枚MK-45。

