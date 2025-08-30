自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

MK48重型魚雷等超久 4枚操雷明年到貨、24枚戰雷後年起引進

2025/08/30 11:07

海軍對美採購MK48 Mod6 AT重型魚雷，迄今尚未交貨。（圖取自雷神官網）海軍對美採購MK48 Mod6 AT重型魚雷，迄今尚未交貨。（圖取自雷神官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國2017年批准售我Mk48重型魚雷強化水下戰力，迄今卻尚未交貨，導致海軍仍得使用老舊魚雷撐場。不過，國防部115年度預算書顯示，海軍明確地在「長程潛射重型魚雷」採購預算項目中，列出裝備籌獲進度，明年將獲得4枚操雷，而24枚戰雷則將在2027年、2028年分批獲得。

美國總統川普第一任期時，2017年6月同意供售我國MK48 Mod6 AT魚雷，藉此取代服役已久的德製SUT重型魚雷，讓潛艦戰力獲得顯著提升。海軍也自2018年起執行54億6058萬6千元預算，執行「長程潛射重型魚雷」採購案，將對美採購24枚戰雷、4枚操雷，原定今年、明年可陸續交付，迄今卻尚無進展。國防部今年度預算書也未列出交付期程。

正在海測中的國造潛艦海鯤號，若順利通過測試、加入海軍作戰序列，也可望搭載MK48 Mod6 AT重型魚雷。（資料照，台船提供）正在海測中的國造潛艦海鯤號，若順利通過測試、加入海軍作戰序列，也可望搭載MK48 Mod6 AT重型魚雷。（資料照，台船提供）不過，國防部115年度預算書揭露「長程潛射重型魚雷」的最新交貨計畫，明年將先獲得4枚用於演訓的操雷，2027年、2028年將引進14枚、10枚，屆時可供2艘完成性能提升的「劍龍級」潛艦運用外，若新型國造潛艦「海鯤號」通過測試、加入海軍戰備序列，也可望採用這型魚雷。

MK-48 Mod6 AT長程重型魚雷的最高時速達55節（約101公里），若以時速40節（約74公里）航行，續航力可達50公里，無論最高時速、射程都優於現役SUT重型魚雷。MK-48 Mod6 AT魚雷的彈頭裝藥量約650磅（290公斤），即使面對中、大型艦艇，仍可精準命中並炸斷「龍骨」，對於中共各式水面艦、船團有著莫大的嚇阻力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中