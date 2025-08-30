MK48重型魚雷等超久 4枚操雷明年到貨、24枚戰雷後年起引進

海軍對美採購MK48 Mod6 AT重型魚雷，迄今尚未交貨。（圖取自雷神官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國2017年批准售我Mk48重型魚雷強化水下戰力，迄今卻尚未交貨，導致海軍仍得使用老舊魚雷撐場。不過，國防部115年度預算書顯示，海軍明確地在「長程潛射重型魚雷」採購預算項目中，列出裝備籌獲進度，明年將獲得4枚操雷，而24枚戰雷則將在2027年、2028年分批獲得。

美國總統川普第一任期時，2017年6月同意供售我國MK48 Mod6 AT魚雷，藉此取代服役已久的德製SUT重型魚雷，讓潛艦戰力獲得顯著提升。海軍也自2018年起執行54億6058萬6千元預算，執行「長程潛射重型魚雷」採購案，將對美採購24枚戰雷、4枚操雷，原定今年、明年可陸續交付，迄今卻尚無進展。國防部今年度預算書也未列出交付期程。

正在海測中的國造潛艦海鯤號，若順利通過測試、加入海軍作戰序列，也可望搭載MK48 Mod6 AT重型魚雷。（資料照，台船提供）不過，國防部115年度預算書揭露「長程潛射重型魚雷」的最新交貨計畫，明年將先獲得4枚用於演訓的操雷，2027年、2028年將引進14枚、10枚，屆時可供2艘完成性能提升的「劍龍級」潛艦運用外，若新型國造潛艦「海鯤號」通過測試、加入海軍戰備序列，也可望採用這型魚雷。

MK-48 Mod6 AT長程重型魚雷的最高時速達55節（約101公里），若以時速40節（約74公里）航行，續航力可達50公里，無論最高時速、射程都優於現役SUT重型魚雷。MK-48 Mod6 AT魚雷的彈頭裝藥量約650磅（290公斤），即使面對中、大型艦艇，仍可精準命中並炸斷「龍骨」，對於中共各式水面艦、船團有著莫大的嚇阻力。

