紅隼火箭彈要大量生產普及官兵 新採購預算12億數量增倍

根據115年度國防預算書，陸軍司令部將以12億餘元預算分兩年採購紅隼火箭彈，是上一階段採購的2倍之多。圖為三軍九校院聯合入伍訓練實施紅隼火箭彈課程。（圖取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自2024年起實施1年役期義務役後，軍方決定無論是志願役或是義務役官兵，都要有「紅隼單兵武器」實際射擊經驗。另今年5月國防部報告指出，經海陸丶海巡丶憲兵及陸軍等單位實施射擊訓練，已射擊達1104枚。紅隼火箭彈消耗量正逐步增加，根據115年度國防預算書，陸軍司令部將以12億餘元預算分兩年採購紅隼火箭彈，是上一階段採購的2倍之多。

預算書內容顯示，陸軍司令部115至116年將以12億380萬元預算採購「紅隼反裝甲火箭彈」，是上一階段113至114年採購預算5億9620萬元的2倍之多，顯見未來紅隼火箭彈將逐步普及至各個官兵。

關於紅隼火箭彈性能，中科院曾表示，現役紅隼火箭彈以攻擊輕型戰車、裝甲車的履帶與輪胎，使其失去移動能力為設計目標，有效射程400公尺、可貫穿軋壓均質裝甲達300公厘，性能遠優於66火箭彈的有效射程200公尺，以及200公厘的穿甲能力；陸軍去年詢問美軍M72A8價格為每枚34萬，紅隼10萬成本有合理性。

至於性能更加精進的「紅隼二型」火箭彈，國防部表示，為適應未來多樣化戰場需求，中科院刻正針對「室內射擊」丶「預測目標」丶「串列彈頭」及「減輕重量」等四項目持續研發，減重部分已由原本7.6公斤減至5.1公斤，將再優化減重至4公斤以下，全案測試將在114年底前完成研發測試。

針對目前規劃，陸軍指出，「室內射擊」部分，規劃於原發射器後方，加裝衝擊抑制機構模組，以降低筒後火焰、衝擊溫度、壓力。目前已完成雛型設計，並依美國陸軍ATP3-21.8規範測試，於今年4月執行。

串列彈頭部分，陸軍表示，串列彈藥屬雙錐孔設計，與現行紅隼二型構型不同，需重新審視作戰需求再另行開發設計。

