劍指美軍！衛星直擊中國閱兵 「航艦殺手」飛彈陣列曝光

衛星影像揭露中國在北京閱兵村集結大批飛彈發射車，為即將到來的勝利日閱兵做準備。專家分析，此舉意在展示其「航艦殺手」戰力，劍指美國海軍。（圖：Planet Labs）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北京正企圖利用紀念二戰勝利的閱兵行動，大秀其針對美國海軍、意圖封鎖台灣的各式「航艦殺手」飛彈肌肉！根據美國《商業內幕》（Business Insider）網站引述最新衛星影像報導，中國正為即將於下週三（9月3日）舉行的勝利日大閱兵，集結一系列先進的反艦飛彈，其恫嚇印太、挑戰美國的戰略意圖，昭然若揭。

報導指出，商業衛星公司Planet Labs本月拍攝到位於北京昌平閱兵村的空拍影像，畫面顯示數十套機動發射系統、先進彈藥與裝甲車輛已進駐演練場，整齊排列。其中最引人注目的，是一整排準備公開展示的新一代反艦飛彈。

「航艦殺手」與「關島快遞」或將同台亮相

根據衛星影像與公開來源情報分析，這批武器涵蓋了從亞音速到極音速的各類型號，專為遠程打擊航空母艦、巡防艦與驅逐艦等水面作戰艦艇而設計。軍事觀察家普遍預測，其中可能包括被外界稱為「航艦殺手」的東風-21D中程彈道飛彈，以及有「關島快遞」之稱、打擊範圍可達第二島鏈美軍基地的東風-26中程彈道飛彈。

開放核能網絡（Open Nuclear Network）資深分析師徐天然（Tianran Xu）向《商業內幕》直言，這些飛彈「顯然是為了在西太平洋壓制美國海軍」，或是在潛在衝突中執行「反介入/區域拒止」（A2/AD）任務，阻止美軍馳援第一島鏈。

中國將9月3日訂為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」，並有在該日逢十週年舉行大規模閱兵的傳統，以凝聚民族主義情緒並對外展示軍力。北京此次選擇在這樣一個具有特定歷史意義、且並非常態性的大型閱兵場合，高調展示其最先進的反艦飛彈全系列戰力，被外界解讀為意圖將歷史敘事與當代的地緣政治野心相結合，向區域內以美國為首的民主同盟，發出強烈的戰略訊號。

