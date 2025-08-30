後備軍人注意！明年教召再擴大 目標12萬6千人 增1.7萬

明年度國防部將發給12萬6千人份的後備部隊教育及勤務召集津貼。圖為今年漢光41號演習受召投入實兵演練的召員。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部推動後備戰力提升計畫已4年餘，其中軍方今年目標召集10萬8942員。而根據115年度國防預算書內容，明年度國防部將發給12萬6千人份的後備部隊教育及勤務召集津貼，代表明年教召規模將進一步擴大。

國防部今年3月底曾發布陸軍年度施政績效報告，揭露目標召集10萬8942員、相較去年度9萬4870員，增加了1萬4072人。

而在新制14天召訓部分，今年度預劃召集29單位、5萬1685員，比去年的2萬7564員多出2萬4301人；舊制5至7天教召則含括70單位、3萬3860員，較去年的4萬7729員減少1萬3869人，另將編實動員19單位、4417員，以及勤務召集119單位、1萬8980員，均較去年規模階有所擴大。

另根據「漢光四十一號演習成果、檢討與後續策進作為」報告內容，後備部隊將依「常、後一致」標準，籌建守備、後備部隊單兵戰鬥裝備，視任務及專長，配賦含光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡與雷指器之新式步槍、頭戴式夜視鏡、戰鬥個裝及防護面具等，藉新式科技裝備，提升實質戰力。

