提升F-16V BLK70戰機生存率 空軍將在志航基地新蓋24座機堡

空軍台東志航基地將興建24座機堡，圖為空軍現役F-16V block20戰機於數年前降落於志航基地情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍明年底以前將引進66架F-16V block70（簡稱F-16V BLK70）戰機，並全數進駐台東志航基地，強化我國東南空防。國防部115年度預算書顯示，空軍司令部將在志航基地新建24座機堡、9棟整補存放庫大樓及附屬設施，預計2028年完工，有助於提升F-16V block70戰機的生存率，進而發揚戰力。

國防部今年度預算書顯示，空軍原訂於2021年至2026年間，斥資33億2348萬5千元預算，在台東志航基地興建航材附件整補存放庫、滑行道及其附屬設施，藉此滿足即將進駐此基地的66架F-16V block70戰機戰訓實需。

不過，從國防部115年度預算書可見，國軍已於今年7月陳報行政院，獲准調整此營建工程案的預算、內容與時程，除了將總預算增至37億2941萬2千元，執行年限延長至2028年，還新增24座機堡、9棟整補存放庫大樓、滑行道及其附屬設施，全案將在2028年完工。

除了機堡之外，空軍月前透過書面報告，向立法院解釋新建彈庫設施的重要性，由於台東基地目前的彈庫，是以先前退役的F-5戰機的舊式飛彈、傳統炸彈儲存需求而規劃，但新型F-16戰機新購彈藥的使用燃料，就有固態、液態之分，也有嚴格的溫度、濕度控制需求，無法混合儲存，因此才有新建彈庫的需求。

我國空軍機號6831的F-16 block70戰機今年3月正式出廠，但迄今仍未返國。（取自X）至於我國對美軍購66架F-16V block70戰機進度，根據國軍規畫，全案表訂於明年底前交付完畢，首架戰機已於美國出廠，但尚未返抵國門。另外，空軍斥資470億餘元預算執行「F-16型機遠距精準武器籌購案」，對美採購AGM-154C滑翔炸彈、AGM-88反輻射飛彈及AGM-84H空射巡弋飛彈，全案預估2030年執行完畢。

