與高山雷達站義務役有關 空軍明年花費2400萬元增購特種巡邏車

空軍將花費2482萬5千元執行「新增警衛排巡邏車」案，並採購14輛高山用特種巡邏車。圖為國軍嵩山雷達站。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕因應空軍兵力結構轉型，我國一年期義務役士兵也可能被編入雷達站警衛排，協助高山雷達站警戒，隨之也需要相關的特種巡邏車輛。據國防部公布的115年度預算顯示，空軍將花費2482萬5千元執行「新增警衛排巡邏車」案，並採購14輛車以因應上述變革。

國防部昨日公布的115年預算報告書，揭露明年國軍的新採購與投資計畫。其中，空軍裝備方面，司令部已編列2482萬5千元執行「新增警衛排巡邏車」案，並籌購巡邏車14輛；另包含作業費12萬元，全案預計在明年一年間執行完畢。依此規劃，每輛車大約價值177萬元。

請繼續往下閱讀...

預算說明表示，因應兵力結構調整，空軍新編成雷達站警衛排，然警衛排陣地大多位於本島或外島高山、丘陵等地理環境，為確保高地站臺戍衛裝備、重研擬籌購適用之高馬力特種車輛，完成籌獲後，可有效提升快速機動作戰特性，強化營區安全防護及陣地防衛能量。

國軍近年推動一年至義務役政策，為部隊補充不少兵力，也使各軍種都開始進行兵力結構調整，同時催生了一些負責戒護任務的新單位，例如空軍新編成的雷達站警衛排；未來空軍義務役士兵不只是去防砲單位，也很可能會被派往全台灣各雷達站附近執行緊戒任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法