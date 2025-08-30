自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

榮民丶義士至榮民醫院就醫健保部分負擔 9月1日起由退輔會全額補助

2025/08/30 12:25

退輔會主任委員嚴德發關心9旬長者的復健狀況，並且陪同做復健。（資料照，記者陳彥廷攝）退輔會主任委員嚴德發關心9旬長者的復健狀況，並且陪同做復健。（資料照，記者陳彥廷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院於114年8月28日核定「國軍退除役官兵就醫辦法」第四條修正案，自114年9月1日起，凡領有榮民證及義士證之人員，至退輔會所屬醫療機構就醫時，依全民健康保險法及其施行細則應自行負擔之費用，由退輔會全額補助。

退輔會表示，過去有職榮民至輔導會所屬醫療機構就醫時，須依退伍時軍階，分別補助20%至100%不等比例之健保部分負擔。此次修正後，取消依軍階區分，所有榮民及義士一律由輔導會全額補助健保部分負擔。

退輔會說明，此次修正主要基於榮民崇功報勳，不分有無職業、軍階同等照顧。考量退除役官兵長期服役，長期維持戰備勤務，對健康造成重大負荷，退伍後醫療需求較高，國家應予以妥善照顧，確保獲得最完善的就醫服務，落實政府照顧榮民與義士之政策承諾。

