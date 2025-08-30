光纖無人機、高空繫留無人機 陸軍明年想買來評估看看

烏克蘭曾獲得加拿大軍援的R70「空中遊騎兵」四軸無人機，就透過繫留繩傳遞訊號與電力；本報去年見證原廠人員在台實操這款無人機。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近年持續籌獲各式無人機，其中，在烏俄戰爭中展露頭角的光纖無人機，也引發軍方的興趣。國防部明年度預算書顯示，陸軍明年分別編列614萬餘元、2467萬餘元預算，評估光纖無人機、夜視及繫留型多軸無人機的採購效益，在強調遙導控能力的無人機群之中，顯得獨樹一格。

當今主流無人機多採遠距離無線導控方式，以「銳鳶二型」無人機為例，其導控距離可達300公里，但得克服電戰干擾手段等挑戰。相較之下，光纖無人機則是仰賴繫留於操作器、無人機之間的光纖，傳遞控制訊號與影音資料，雖然比起無線導控無人機笨重許多，航程也受限於光纖長度，但不會受到電戰手段影響。

烏克蘭武裝部隊操作光纖無人機，在戰場上嶄露頭角。（歐新社檔案照）為此，國防部明年度預算書顯示，陸軍明年將編列614萬7千元軍事行政費用，針對光纖無人機採購案進行效益評估，且明年即執行完畢。

另一方面，陸軍明年也將斥資2467萬5千元軍事行政費用，針對夜視及繫留型多軸無人機採購進行效益評估。繫留型無人機透過與地面連接的繫繩，滿足供電與信號傳遞功能，雖然與光纖無人機一樣，有著操作範圍受限的缺點，但具備極長的續航力，因此在長時間的監控、通訊中繼任務上，相當得心應手。

