愛國者大家都愛 丹麥大買2600億指揮系統、發射器、飛彈

美國國務院昨天已批准向丹麥出售價值高達85億美元（約新台幣2600.2億）的愛國者系統相關裝備，強化北約防空能力。圖為美軍愛國者飛彈。（路透檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國愛國者飛彈已被烏克蘭認證為最有效的防空飛彈，美國國務院昨天批准向丹麥出售價值高達85億美元（約新台幣2600.2億）的愛國者系統相關裝備，強化北約防空能力。

美國國防安全合作局（DSCA）表示，丹麥政府要求購買的項目包括36枚「戰術導引增強型飛彈」（GEM-T）、20枚愛國者三型增程型飛彈（MSE）、2套雷達、6輛發射車及6套綜合作戰指揮系統 （IBCS）等相關設備及技術、訓練、後勤服務。

DSCA表示，本次軍售將提高丹麥的作戰能力，以增強其應對當前和未來威脅的能力。丹麥將使用這些彈藥來保衛北約盟國及其夥伴。

雖然丹麥自從美國總統川普上任後，雙方就格陵蘭問題齟齬不合，近期並因美國在格陵蘭的「秘密行動」再度召見美國特使。對此，丹麥已決定要持續增加國防預算，總理佛瑞德里克森2月曾宣布，未來2年將持續擴大國防支出，預計超過國內生產毛額（GDP）3%；當時瑞德里克森表示，「丹麥正處於危險之中」，因此絕不能再削減軍費；她承諾大力重整軍備，並在未來2年額外投注67億歐元（約新臺幣2325億元）國防資金，全面強化丹麥武裝部隊作戰與防衛能力。

而丹麥購買的導引增強型飛彈最初型號稱為GEM（MIM-104D），主要升級包括動力裝置、引信與半主動C波段前置接收器，從而增強飛彈射程、射高及導引精度，能攔截射程達600公里的戰術彈道飛彈。後續，GEM又再升級為GEM-T（MIM-104E），加裝了Ka波段主動雷達導引頭，結合原有波段形成雙模系統，使得飛彈在精度與可靠性獲得顯著提升。

