軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

海軍編裝調整丶新裝備服役 唐華：也許看不到改變，但改變已在發生

2025/08/30 16:06

海軍因應建軍作戰佈局，近幾年不斷有新式裝備服役，內部組織編裝也是持續調整，變動幅度相當大，海軍司令唐華上將對此表示，「也許看不到改變，但改變已在發生」。（圖：取自總統府）海軍因應建軍作戰佈局，近幾年不斷有新式裝備服役，內部組織編裝也是持續調整，變動幅度相當大，海軍司令唐華上將對此表示，「也許看不到改變，但改變已在發生」。（圖：取自總統府）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍因應建軍作戰佈局，近幾年不斷有新式裝備服役，內部組織編裝也是持續調整，變動幅度相當大，但在各式演訓及作戰成效展示上，海軍部隊的見軍率相對較少，海軍司令唐華上將對此表示，「也許看不到改變，但改變已在發生」。

唐華強調，隨著海軍軍事投資預算的提升，在戰備、訓練、組織、後勤等各方面也隨之調整與精進提升，以肆應當前環境的變化，殷切期勉全體官兵、同仁堅定使命，勇往直前，一起創造海軍燦爛的未來與榮耀。

海軍近年來進行大規模的編裝調整，先是陸戰隊的戰車營及砲兵營改編為無人機營與火力營，接著月前也將反潛航空大隊，提升為反潛航空指揮部，指揮官提升為少將編制，最重要的是明年元月成立的濱海作戰指揮部，納編以反艦飛彈為主力的海鋒大隊丶光六快艇部隊丶海洋監偵指揮部等單位。

在接收新式裝備方面，沱江級飛彈巡防艦陸續成軍服役，第二批快速布雷艇已在建造，輕型巡防艦的原型艦預計在2026年10月交艦，潛艦原型艦已在海測階段，下一代作戰艦（6000噸級新型巡防艦）明年將恢復合約設計階段。飛彈火力部分，雄二丶雄三及增程雄三飛彈持續量產中，美製岸置魚叉飛彈系統及MK48重型魚雷要趕進度，依期程交付給台灣。

唐華是在本週主持「紀念九二臺海戰役勝利67週年暨民國114年軍人節表揚大會」時做此表示，他在致詞時表示，中華民國創建之始，即核定青天白日滿地紅為海軍軍旗，代表海軍建軍與國家命運的緊密相連，而80多年前對日抗戰的漫長艱苦烽火歲月中，海軍竭盡全軍之力，在長江阻敵進犯，不僅發揮關鍵影響力，更改變作戰節奏，在這段鮮為人知的史實中，海軍先烈前賢犧牲奉獻，為薪火相傳樹立典範。

海軍昨天發佈漢光操演影片，赫然出現增程型雄三飛彈及機動發射車組的身影，並且在夜間進行放列備戰演練。（圖:取自海軍發佈漢光操演影片）海軍昨天發佈漢光操演影片，赫然出現增程型雄三飛彈及機動發射車組的身影，並且在夜間進行放列備戰演練。（圖:取自海軍發佈漢光操演影片）

