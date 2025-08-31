日本九州將部署長程飛彈 射程涵蓋台灣周邊海域和中國沿岸

日本防衛省將原定明年將「12式陸基反艦飛彈增程改良型」部署於九州熊本，日媒報導指出，部署期程提前至今年，未來還可能在大分縣、沖繩縣部署。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對日漸加強海洋擴張行動的中國，日本防衛省正加緊腳步強化西南諸島的防衛力量，日本防衛省決定在本年度在九州熊本市的陸上自衛隊健軍駐地部署射程超過1000公里的「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程將涵蓋台灣周邊海域和中國沿岸地區。

根據日本《讀賣新聞》報導，「12式陸基反艦飛彈」經過增程改良後，射程從數百公里增加到1000公里以上，若部署在九州，射程將涵蓋台灣周邊海域和中國沿岸地區，如此一來免去進駐離島所要面對的補給困難問題，也能從敵方進攻部隊射程之外發動攻擊。

防衛省相關人士表示：「嚇阻力將會有飛躍性提升。」除了本年度在九州熊本部署飛彈，防衛省也考慮未來數年內在大分縣由布市的湯布院駐屯地、沖繩縣宇流麻市的勝連分屯地部署同型飛彈。

有觀點認為，中國可能在2027年前後完成對台作戰準備，因此日本防衛省及自衛隊對於「台灣有事」的危機感日漸增長，除了將原定在2026年度的部署時程提前至今年外，未來也研議將「12式陸基反艦飛彈」的增程改良型號部署至日本全國7個陸基反艦飛彈連隊之中。

有關「12式地對艦誘導彈」改良型部署於熊本市的健軍駐屯地一事，防衛省九州防衛局局長伊藤和己29日已前往到熊本縣廳拜會，與熊本縣知事木村敬說明此事。木村敬表示，「國防是國家專管事項，部署一事是長年研議後所做出的結論」。由於縣民對此事多有不安，希望防衛省能對此向縣民詳細說明。

