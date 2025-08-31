師法烏克蘭經驗！美軍成立反無人機特遣隊 力抗蜂群威脅

美國五角大廈新成立「第401聯合跨部會特遣隊」，旨在加速反制小型無人機的戰力部署。圖為美軍士兵操作反無人機系統。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國專業軍事媒體《Defense News》報導，在目睹了低成本無人機在烏克蘭與中東戰場的驚人威力後，五角大廈正揚棄其對付小型無人機的舊劇本，決心以「戰爭速度」來因應這項嚴峻的不對稱威脅。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）8月28日簽署備忘錄，宣布成立一個擁有更大權力與資源的「第401聯合跨部會特遣隊」（JIATF 401）。

此番大刀闊斧的改革，源於戰場的殘酷現實。從國家到非國家行為者，利用廉價、一次性的四軸與固定翼無人機，以極低的成本癱瘓裝甲車輛、飽和攻擊防空系統並騷擾軍事基地，已成為常態。報導特別提及，今年夏季烏克蘭在「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb）中，以無人機大膽攻擊俄羅斯境內戰機的戰果，對現代戰爭起到了「警鐘」作用。

告別紙上談兵 賦予採購實權

新的特遣隊將直接取代成立於2019年、由陸軍主導的「聯合反制小型無人機系統辦公室」（JCO）。該辦公室雖在整合原型系統上取得部分進展，卻長期被批評為缺乏採購與快速部署裝備的「牙齒」，受制於五角大廈緩慢的預算週期。

為解決此沉疴，JIATF 401被賦予了前所未有的「尚方寶劍」。它將直接向國防部副部長負責，並擁有指導採購決策、動用每項計畫最高達5000萬美元的彈性資金，以及繞過正常聯邦程序引進技術專家的特殊人事權。赫格塞斯在聲明中強調，此改革的核心目標，是將反無人機能力的部署時程，從過去耗時數年，革命性地壓縮至數個月，以超越對手的發展速度。

