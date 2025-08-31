自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

NASAMS飛彈1階段買3套 2階段增購9套強化軍港丶雷達站防衛

2025/08/31 10:20

軍方人士今天透露，列為公開預算的3套NASAMS飛彈系統達到357億元，為第一階段採購，軍方也規劃在第二階段增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右。圖為NASAMS防空系統在俄烏戰爭中，獲得相當傑出的戰績。（圖：取自挪威國防部官網）軍方人士今天透露，列為公開預算的3套NASAMS飛彈系統達到357億元，為第一階段採購，軍方也規劃在第二階段增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右。圖為NASAMS防空系統在俄烏戰爭中，獲得相當傑出的戰績。（圖：取自挪威國防部官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕115年度國防預算已送交立院，其中，美國售台的NASAMS「國家先進地對空飛彈系統」由去年度的機密預算，115年度改列公開預算備受矚目。軍方人士今天透露，列為公開預算的3套NASAMS飛彈系統達到357億元，為第一階段採購，軍方也規劃在第二階段增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右。

軍方人士說，為加速獲得及在台部署NASAMS防空飛彈系統，第一階段與第二階段的採購期程，將採部分重疊丶同時進行的方式執行，而不是等到第一階段執行完成之後，再接續第二階段。為此，NASAMS飛彈系統的第二階段採購案，將會列在防衛靭性特別條例及其預算項目之內。

美國國防安全合作署在去年10月公告，軍售台灣3套NASAMS相關設備，包括3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組、及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等，主要用來防衛中樞丶空軍基地。此案在國防部的名稱為「國家先進地對空飛彈系統」，還在115年度國防預算中特別註明為「第一階段」。

至於增購案則會被列入「第二階段」，據了解，空軍規劃向美方增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚，預估金額將達到台幣1100億元左右，防衛範圍會將海軍軍港丶海空軍雷達站涵蓋在內。

NASAMS防空系統有相當高的作戰靈活度，本報《軍武頻道》曾以圖解方式提出解析。（取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）NASAMS防空系統有相當高的作戰靈活度，本報《軍武頻道》曾以圖解方式提出解析。（取自雷神、KONGSBERG網站，記者涂鉅旻製圖）

歐美各國都將NASAMS系統，用於強化中樞及都會區丶機場的防禦上，這套系統可貴之處，在於系統的靈活度。系統可發射AIM-120先進中程防空飛彈、AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）短程防空飛彈，而且是可以在機場遭炸丶戰機能掛載飛彈卻無法升空作戰時，將戰機飛彈拆下來移給NASAMS系統使用，而且都是我國F-16V戰機可掛載的美系飛彈，具備相當大的運用彈性。

若採用新購先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程可達50公里，介於與射程較遠的愛國者、天弓飛彈，以及用於野戰防空的陸劍二、復仇者飛彈系統之間，讓整體防空火網更趨完善。

