劍指中國！美軍測試濱海戰鬥艦搭載愛國者飛彈

圖為停靠在加州聖地牙哥港的「蒙哥馬利號」濱海戰鬥艦（LCS 8），其飛行甲板上已安裝一輛愛國者飛彈發射車。（圖：洛克希德·馬丁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕反制中國在西太平洋日益猖獗的飛彈威脅，美軍正打破軍種藩籬，進行一場前所未有的「跨界整合」！根據專業軍事媒體《Naval News》報導，美國軍工巨擘洛克希德·馬丁公司本週成功測試，將陸軍現役的M903「愛國者」防空飛彈發射系統，直接部署在海軍的「蒙哥馬利號」濱海戰鬥艦（USS Montgomery, LCS 8）上，意圖在第一島鏈打造一座座機動靈活的「海上防空堡壘」。

這場在加州聖地牙哥港進行的測試，畫面極具視覺衝擊力：一輛搭載了8枚PAC-3 MSE先進攔截彈的愛國者發射車，被直接固定在獨立級濱海戰鬥艦寬闊的飛行甲板上。報導指出，此舉旨在為過去被批評火力薄弱的LCS，提供一種「開箱即用」的高端飛彈防禦能力。

反制中國飛彈威脅 強化第一島鏈遠征防空

洛馬表示，這項測試旨在向海軍展示，LCS具備執行「遠征式整合防空與飛彈防禦」（IAMD）任務的潛力。分析指出，此戰術概念尤其適用於菲律賓等島嶼地形。LCS可利用其超過40節的高速特性，搭載愛國者系統，快速穿梭於各個分散、簡陋的前線基地之間，提供比陸路運輸更迅捷、更安全的防空火力支援。

除了愛國者飛彈，美軍也正多管齊下，為LCS進行火力升級。報導提及，洛馬公司也正在為LCS整合Mark 70貨櫃化垂直發射系統，該系統可發射標準三型（SM-3）與標準六型（SM-6）飛彈，讓LCS具備過去只有神盾艦才擁有的彈道飛彈防禦及遠程防空戰力。

有趣的是，這種「陸基防空系統上艦」的應急式改裝，俄羅斯海軍為因應烏克蘭無人機威脅，也曾在其黑海艦隊的護衛艦上，加裝陸基的「Tor-M2KM」防空系統。這顯示在現代戰爭的高壓下，打破傳統思維、追求不對稱的戰力提升方式，已成為各國海軍的共通顯學。隨著美軍戰略重心轉向高端作戰，濱海戰鬥艦的角色正從過去的掃雷、反潛，加速轉型為更多元、更致命的海上作戰平台。

圖為美國陸軍的「愛國者」防空飛彈發射系統，被直接部署在海軍「蒙哥馬利號」濱海戰鬥艦（LCS 8）的飛行甲板上，旨在強化美軍在第一島鏈的遠征防空戰力。（圖：洛克希德·馬丁）

