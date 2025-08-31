國防祕辛》96台海危機為何緊張？退將：掌握共軍「由演轉戰」行動

美軍在96台海危機事件過後，製做紀念章頒發給美軍官兵，簡單的圖案敘明中國當年對台發射飛彈的武嚇經過，台灣本島上還有中華民國國旗。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部已將115年度國防預算書連同最新的中共軍力報告書送進立法院，在中共軍力報告書中，國防部列舉了共軍以針對性聯合軍演時，對我採取「由訓轉戰」丶「由演轉戰」的非線性作戰部署及四種威脅態樣，軍方退役上將則回憶說，30年前發生的95丶96台海危機事件，儘管兩岸高層之間有溝通管道，但金馬澎湖前線的情勢十分緊張，原因就在於我方情報單位確切掌握了共軍「由演轉戰」的行動方案及策略，因此做出全面備戰的準備。

國防部本週將預算及中共軍力報告送進立法院，報告書中剖析了共軍「由訓轉戰」丶「由演轉戰」的四種威脅態樣，包括：一丶共軍各型主、輔戰機及作戰艦、海警船與海上民兵於臺海周邊及外（離）島海域，抵近限制、禁止水域與24浬從事針對性演習。二丶藉聯合戰備警巡、遠海長航、海空聯訓及抗擊外軍等戰備任務，常態性於第一至第二島鏈間部署海、空兵力，模擬攻擊臺灣重要軍事目標及關鍵民生設施，維持對臺軍事壓迫。

三丶中共於臺灣本島及外離島周邊海域劃設禁航區，地面、空中及海上兵力於禁航區進行實彈射擊、航道封鎖演練及「反介入／區域拒止（A2/AD）」兵力布勢。四丶派遣海警船擴大對臺灣及外離島進出船隻，進行海上登船攔檢及扣押，並派遣海上民兵於臺灣周邊海域或重要港口外阻滯進出入船舶。

軍方退役上將說，1995丶1996的台海飛彈危機期間，共軍多次對台灣週邊海域發射飛彈，儘管兩岸高層之間仍有溝通管道，政府權力核心階層也不認為一定會真正打起來，但國軍卻是一點都沒有放鬆，原因就在於情報單位確切掌握了共軍「由演轉戰」的行動方案及策略，若是在中國領導人心念一轉之下，兩岸就有兵戎相見的局面發生。美軍也認為事態嚴重，因此派出航空母艦到台海巡弋。

他回憶說，時任參謀總長的羅本立上將認為事態嚴重，曾多次親自到金馬前線視導戰備，同時擬訂了多項應變備方案，包括將工蜂火箭系統丶多型戰車前運到前線，將原本防空用途的天弓防空飛彈應急改裝為具對地攻擊戰力的彈道飛彈，命令海軍潛艦部隊潛航到適當海域待命，更密令空軍各型戰機完成作戰回擊準備，就是為了反制共軍的「由演轉戰」行動，國軍必須做出萬全準備。

1996年台海飛彈危機期間，時任參謀總長羅本立上將視導駐防澎湖的空軍F-5天駒任務部隊。（讀者提供，本報資料照）

