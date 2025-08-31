烏克蘭「護國神彈」爆貪腐！澤倫斯基親信疑涉案

圖為烏克蘭「火力點」（Fire Point）公司的秘密工廠內，工作人員正在組裝烏克蘭國產「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈。此款飛彈預計將於年底前投入實戰。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在抵禦俄羅斯侵略的偉大史詩背後，一樁可能動搖國本的貪腐醜聞正悄然引爆。根據《基輔獨立報》（Kyiv Independent）獨家調查，被烏克蘭總統澤倫斯基譽為「最成功飛彈」的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈製造商——「火力點」（Fire Point）公司，正因涉嫌浮報價格、虛報交貨數量等弊案，遭到烏克蘭國家反貪局（NABU）的秘密調查。

圖為被譽為烏克蘭「護國神彈」的「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈試射畫面。然而，其製造商「火力點」（Fire Point）公司，近期卻爆發涉嫌浮報價格的貪腐醜聞，正遭到烏克蘭反貪局的秘密調查。（法新社）

更震撼的是，報導引述多名消息人士指出，反貪局的調查軌跡，最終指向了澤倫斯基的前電影製片公司合夥人、商業大亨明迪奇（Timur Mindich），懷疑他才是這家明星軍工企業的幕後最終受益人。

戰爭英雄蒙塵 遭控浮報價格、虛報數量

Fire Point公司及其FP-1長程無人機與「紅鶴」巡弋飛彈，近幾週在全球媒體的吹捧下，幾乎成為烏克蘭不對稱戰力的代名詞。然而，多名政府與業界消息來源向媒體透露，反貪局正嚴密調查該公司是否浮報了其無人機的零件價值，或虛報了交付給軍方的數量，甚至兩者兼有。

報導揭露，Fire Point的崛起之路充滿疑點。這家在戰時才成立的公司，其公開的領導者，竟是缺乏任何國防工業背景的電影圈人士與藝術家。然而，根據文件顯示，該公司在2024年，竟一舉拿下了烏克蘭國防部近三分之一的無人機採購預算，合約總值高達3.2億美元。

遭控交付「幾乎不能用」的無人機

兩名業界消息人士更指控，Fire Point在2023年成立後很短時間內，雖然能持續獲得政府大量的優惠性資金，但其當時交付給軍方的無人機，卻是「幾乎不能用」（barely functional）的次級品。

Fire Point公司雖向《基輔獨立報》證實正被調查，但否認所有指控，並稱其為競爭對手散播的謠言。然而，公司技術長捷列赫（Iryna Terekh）在受訪時，一方面駁斥指控，一方面卻又意有所指地說：「在戰爭期間，最糟糕的人類惡行，就是偷戰爭的錢。」這起醜聞，已為烏克蘭的反侵略戰爭，蒙上了一層極不光彩的陰影。

