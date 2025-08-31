自由電子報
軍武 > 軍情人物

用行動支持國軍 長期捐贈涼感保暖衣 蘇慶福夫婦榮獲「敬軍模範」

2025/08/31 13:15

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福。（資料照，記者涂鉅旻攝）財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福。（資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕九三軍人節將近，國防部將於「中華民國114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」中，表揚國軍模範團體丶個人楷模及敬軍模範，其中，在105及112年均獲得敬軍楷模的慶福社福慈善基金會董事長蘇慶福，再次榮獲「敬軍模範」榮耀，他表示：「凡事要飲水思源，我們能有這麼一個安定繁榮的社會，企業得以在安穩中發展茁壯，軍人功不可沒。」

蘇慶福是以紡織業起家，投入敬軍行列20年，一開始其實是個「無名氏」、每年默默捐超過2萬件衣服、5萬斤白米；不過，敬軍做了10年，卻有友人提醒他這樣默默做效果有限，不容易有「拋磚引玉」的情形，這也成為他設立慶福基金會的契機。身為公益團體的負責人，他強調，慶福基金會10年從來不募款，有多少能力做多少事，盡其所能慰勞國軍。

自921大地震以來，蘇慶福丶李純夫婦始終關心國軍在救災與守護第一線的辛勞。他堅持「軍愛民、民敬軍，軍民本是一家人」的信念，盡其所能給予支持。多年來，他親赴澎湖、金門與大膽島犒慰官兵，國防部將於「中華民國114年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」中，表彰蘇慶福與夫人李純，以「慶福社會福利慈善事業基金會」的名義，對長年支持國軍、推動公益的卓越貢獻，致上崇高敬意。

慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福與其夫人董事李純，熱心公益丶攜手行善，榮獲今年國防部的敬軍模範。（圖：軍聞社提供）慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福與其夫人董事李純，熱心公益丶攜手行善，榮獲今年國防部的敬軍模範。（圖：軍聞社提供）

