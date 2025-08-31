這批不是軍援的 國軍採購2621枚肩射刺針飛彈 500枚年底先交貨抵台

憲兵指揮部在今年漢光演習期間，在台北捷運實施演訓，官兵攜帶人攜式刺針飛彈的發射器。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍在今年7月舉行的漢光演習期間，多次出現官兵操作人攜式（肩射型）刺針飛彈丶模擬攔截敵軍飛機丶攻擊型直升機的演練，但軍方表明這批人攜式刺針飛彈其實是美軍先前為了加速協助台灣防衛，以軍事援助方式提供的軍事裝備，不過，軍方人士今天也指出，我國共計向美方採購2621枚人攜式刺針飛彈，其中第一批的500枚飛彈及發射系統將在今年年底前交運至台灣，陸軍及海軍各獲得250枚。

至於剩下的2121枚，則將分批在後續年度，分別交由陸軍丶海軍及憲兵部隊使用。陸軍的第二批軍購人攜式刺針飛彈，規劃在民國120年獲得1985枚丶發射系統549套及敵我識別器549套。海軍的第二批同樣規劃在120年獲得，數量為飛彈45枚丶發射系統15套及敵我識別器15套。

軍方人士說，最晚納入採購人攜式刺針飛彈的部隊單位是憲兵，總計將獲得飛彈91枚丶發射系統21套及敵我識別器21套。不過，在獲得時程上，憲兵會在117及119年度先獲得交貨，117年度為飛彈63枚丶發射系統21套及敵我識別器21套，119年度為飛彈28枚。

FIM-92人攜式「刺針」防空飛彈在烏俄戰爭中大放異彩，也在一些國軍部隊中新亮相，海軍陸戰隊、憲兵、陸軍官兵分別都在今年漢光演習中，配賦新獲的人攜式刺針飛彈上陣，跟隨人員部隊移動，提供近迫防空需求。

人攜式刺針防空飛彈最大射程約4.8公里，飛行時速可達超音速的2.54馬赫，以利攔截敵軍機，甚至是巡弋飛彈，雖然編制操作人力為2人，但必要時也可單兵操作。而裝設於發射器前端的方型設備，即為IFF敵我識別器天線，與位於發射器上方的蜂鳴器、繫在官兵腰際的IFF答詢器一同做動。可快速辨識瞄準目標為敵方或我方，若是不明或敵方目標，蜂鳴器會發出持續「嗶」聲；若確定是我方目標，則會以二聲「嗶」聲作為區別。

陸軍司令部發布照片，顯示二名特戰官兵在漢光演習期間操作人攜式刺針防空飛彈，並裝上了敵我識別器。（本報編輯；取自陸軍臉書）

