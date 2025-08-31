菲國啟用呂宋海峽新基地！距台不到185公里 劍指中國、協防台灣

菲國軍事戰略從「安內」轉向「攘外」，圖為一名菲律賓陸戰隊士兵在菲國最北端、緊鄰台灣的雅米島（Mavulis Island）執行偵察任務，凸顯其捍衛北方前線、協防台灣的決心。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓在台灣南疆門戶，打造了一座抗中新前哨！根據《菲律賓每日詢問報》報導，菲律賓軍方於28日，在菲國最北端、距離台灣不到100浬（約185公里）的巴丹群島省（Batanes），正式啟用了一座至今規模最大的「前進作戰基地」（FOB），劍指中國、協防台灣的戰略意圖不言可喻。

圖為菲律賓軍方28日在巴丹群島省馬哈濤鎮（Mahatao）啟用的「前進作戰基地」。此基地距台不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣的關鍵一步。（圖：菲律賓北呂宋軍區）

這座位於馬哈濤鎮（Mahatao）的新基地，將進駐菲律賓海軍與陸戰隊單位。菲國北呂宋軍區司令布卡（Fernyl Buca）表示，此基地將「強化我們保衛北方前線的能力」。此舉也被視為對近期頻繁出沒於呂宋海峽的中國海警船「異常動態」，最直接的回應。

菲國海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，菲律賓軍方長期專注於「安內」，「現在是將目光置於『攘外』的時候了」，明確點出菲國國家戰略的歷史性轉向。

菲軍高層：台海若有事 菲國「無可避免」將捲入

更關鍵的是，菲國高層已毫不諱言此基地與台海安全的緊密連動。據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今年四月便曾指示部隊，要為「台灣遭入侵」的情況預做規劃，因為菲國「無可避免」（inevitably）將被捲入衝突。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）本月也重申，因地理位置相近，若兩岸爆發衝突，菲國「無法置身事外」。

美菲同盟深化 美軍進駐海馬士、堤豐飛彈

這座基地的啟用，也象徵著美菲同盟的持續深化。USNI News提及，近年來，菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演已將巴丹群島的防衛納入重點，美軍更已將「海

馬士」多管火箭系統（HIMARS）與「堤豐」中程飛彈系統（Typhon missile system）等先進打擊武器，部署至菲律賓北部，有效強化第一島鏈的嚇阻能力。

前菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）曾向中央社分析，在美菲共同防禦條約的框架下，美軍在菲北的基地全數面向台灣、指向中國，因此萬一台海爆發戰事，菲律賓最終也將成為戰場的一部分。

