烏南敖德薩一帶遭俄國無人機夜襲 近3萬人無電可用

烏南敖德薩附近的電力設施遭俄國無人機攻擊，近3萬人無電可用。圖為烏國救難人員8月18日在敖德薩附近撲滅遭俄軍攻擊所引發的大火。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據當地官員與電力公司訊息，烏克蘭南部黑海畔城市敖德薩（Odesa）附近的4座發電廠，在俄羅斯無人機的夜襲中受損，導致超過2.9萬名用戶31日凌晨無電可用。

敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）在即時通訊應用程式Telegram上說，受創最重的是敖德薩市外的海港城市切爾諾莫斯克（Chornomorsk），當地還有民宅與政府建築在攻擊中受損。

基佩爾說，該攻擊造成1人受傷，當地如今靠發電機維持關鍵基礎建設的運作。

烏克蘭最大電力公司DTEK則在聲明中指出，該公司有4處發電設施在夜襲中受損；但只要軍方與救援單位批准，該公司會立即派員進行緊急檢修。

路透無法獨立核實該此說法。俄方也尚未就此發表評論。俄羅斯近幾週猛攻烏克蘭能源與天然氣基建，基輔方面則對俄國煉油廠與輸油管下手。

