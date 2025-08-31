限制級
英軍火貝宜系統獲3043億訂單 為挪威打造5艘巡防艦
挪威向英國國防承包商貝宜系統訂購5艘T-26城級巡防艦，並有額外訂購1艘的選項，訂單價值約為1000億挪威克朗。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕挪威首相史托爾（Jonas Gahr Store）今（31）日宣布，挪威政府已選中英國國防承包商貝宜系統（BAE Systems），來為挪威海軍打造5艘到6艘巡防艦，合約價值約為1000億挪威克朗（約合新台幣3043億）
《法新社》報導，為了爭取這筆軍艦訂單，英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）最近幾個月都曾造訪挪威作說客，最後英國的貝宜系統獲得挪威政府青睞。
多家媒體指出，這筆軍購訂單價值約為1000億挪威克朗；《路透》報導稱，貝宜系統將為挪威打造的是T-26城級（T-26 City-class）巡防艦，而挪威當前僅擁有4艘巡防艦，此次決定先向英國購買5艘，並保留額外訂購1艘的選項。
史托爾說：「他們的能力以及我們緊密的夥伴關係，讓我們有了共同的想法，英國巡防艦是最棒的，還有挪威與英國海軍多年來相當牢固的整合。」
施凱爾也PO文說：「我們剛剛跟挪威達成一筆價值100億英鎊的合約，出口我們領先世界的26型巡防艦。（這筆訂單）支持上千份英國工作機會，從學徒到工程師。」
