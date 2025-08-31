菲律賓馬哈濤基地近台！專家：台海開戰時將充當緊急基地

美軍反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）4月部署在菲國北部巴丹群島。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓8月30日啟用北部巴丹群島省馬哈濤鎮一座「前進作戰基地」，是菲國武裝部隊「群島防禦」戰略的重要基地，且該基地距離台灣最南端島嶼僅約185公里。菲國軍事專家直言，該基地將在台海衝突中充當「緊急基地」。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）向《菲律賓每日詢問報》指出，馬哈濤基地將大幅提升菲國武裝部隊對呂宋海峽的海域感知能力，彌補國家安全漏洞。

他還表示，該基地「將在台海爆發戰爭時充當緊急基地」，是戰略發射點和後勤樞紐，可對武力入侵快速做出反應。

據了解，北呂宋軍區司令布卡（Fernyl Buca）稱該基地可增強菲國武裝部隊保衛北部前線的能力，並確保可快速回應安全和天災挑戰。菲國海軍西菲律賓海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）也同意說，該基地將提供一個新的立足點，促使菲國武裝部隊「比現在更能進一步保衛我們的海域主權」。

「美國海軍研究協會新聞」也強調馬哈濤基地對台海安全的重要性，因為巴丹群島雖設有許多軍事哨站，並由海軍陸戰隊士兵駐守，但馬哈濤基地是迄今規模最大的一座。更重要的是，近年的美菲聯合軍事演習已開始納入巴丹群島防衛演訓，美軍也把海馬士多管火箭系統（HIMARS）、陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）及反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）部署在菲國北部，包括巴丹群島。

