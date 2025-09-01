壓制無人機蜂群威脅 瑞典紳寶推低成本反無人機飛彈

瑞典國防工業大廠紳寶集團將推出一款名為「Nimbrix」的低成本反無人機飛彈，目標是因應烏俄戰爭所引發的戰場無人機威脅。（取自紳寶官網）

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典國防工業大廠紳寶集團（Saab）日前宣布，將推出一款名為「Nimbrix」的低成本反無人機飛彈，目標是因應烏俄戰爭所引發的戰場無人機威脅。這是全球防務產業與各國軍方在「硬殺」（hard-kill）反制小型無人機領域的最新努力。

「國防新聞」（Defense News）報導，紳寶表示，這款「射後不理」（fire-and-forget）的飛彈，是專為對抗無人飛行系統（UAS）而設計，預計2026年交付首批產品，目前正與潛在客戶進行洽談，並計畫在今年9月於倫敦舉行的英國國際國防與安全設備展（DSEI）首度公開展示。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，雙方均投入大量資源開發無人機技術，每日部署數以千計的低成本無人機，有些單價甚至不到1000美元（約3萬台幣）。無人機已成為戰場上最致命的威脅之一。與此同時，各國軍方與防務公司也加速研發各類反制手段，包括破片彈頭火箭彈、雷射武器、空爆彈藥，以及射頻干擾裝置等。

紳寶飛彈系統事業部主管厄伯格（Stefan Öberg）在聲明中指出，Nimbrix是該公司針對過去幾年急遽升高的無人機威脅所提出的解答，具備成本效益，這對於戰場上無人機數量激增的情況至關重要。

根據紳寶提供的簡報資料，Nimbrix在設計上特別注重成本控制，採用積層製造（3D列印）技術，以及低成本的商規與軍規現成零件（COTS/MOTS），以降低生產成本。

Nimbrix飛彈將配備紅外線目標導引器，以及高爆破片彈頭，可在空爆模式下用於攔截無人機蜂群，射程目標達5公里，並具備主動導引追蹤能力。

無人機蜂群已成為無人機戰術的新趨勢，烏俄雙方愈來愈多地採取大規模密集出擊，以突破對方的防禦網。去年在巴黎舉行的歐洲國際防務展（Eurosatory），法國防務公司「泰雷茲」（Thales）也曾展示一款專為對抗無人機蜂群而設計的空爆彈頭火箭彈。

紳寶指出，地面發射的Nimbrix系統安裝在車輛或固定平台上，可單獨搭配平價感測器運作，也可整合至現有的防空指揮管制系統與感測器，成為更大範圍防空網絡的一部分。

